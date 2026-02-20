A Trappeto un nuovo murales di Igor Scalisi Palminteri raffigurante la Madonna Assunta il cui simulacro è protagonista, ogni 15 agosto, di una suggestiva processione in mare. L’opera rientra nel progetto “A.B.M. – Alla scoperta dei Borghi Marinari: Storie e Tradizioni”, ambiziosa iniziativa finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e della Pesca Mediterranea (Avviso REIMAR) attraverso il GAL PESCA, con l’obiettivo di includere le comunità costiere in un’unica visione di sviluppo e trasformare i borghi marinari in un sistema culturale integrato.





Trappeto ha promosso una serie di interventi mirati, sostenuti dall’Amministrazione Comunale. Il primo ad essere ultimato è proprio il grande murales dedicato alla Madonna Assunta, un’opera che celebra la profonda devozione religiosa legata alla marineria locale e alla storica processione a mare. A questa fase artistica seguirà, come da programma, il posizionamento di nuovi arredi urbani, destinati a riqualificare diversi spazi pubblici. Il progetto A.B.M. prevede, oltre agli interventi di restyling urbano, la creazione di mostre itineranti e l’installazione di una segnaletica tematica. L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel trasformare Trappeto in un museo a cielo aperto, dove arte urbana e decoro diventano strumenti per una crescita sempre più sostenibile.





“Siamo orgogliosi – ha dichiarato il sindaco Santo Cosentino – di essere parte attiva in questo progetto di rete che valorizza l’intera identità dei nostri borghi. Le nostre scelte sono state orientate a far emergere l’anima più autentica di Trappeto: per questo abbiamo voluto che il percorso partisse con un’opera dedicata alla Madonna Assunta, simbolo della nostra storia e della nostra fede. Il progetto è in itinere: dopo il murales, procederemo con l’installazione degli arredi per rendere il borgo sempre più accogliente. Abbiamo voluto investire nella bellezza e nella memoria per garantire un turismo culturale di qualità, capace di generare economia rispettando i nostri luoghi di vita e di lavoro”.

Palminteri ha così commentato il murales realizzato fra le vie del borgo marinaro: “Il sacro e il mare si fondono nell’abbraccio della devozione. Ogni 15 agosto, gli abitanti celebrano la Madonna Assunta, portandola in processione fra le onde. Il mare diventa altare, la barca una cattedrale galleggiante. Qui, il legame con l’acqua si veste di fede e la figura femminile diventa icona di protezione e speranza: la Madre che guida, che consola, che accoglie”.

