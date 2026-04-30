Importante traguardo per la comunità di Trappeto: il Comune ha ottenuto un finanziamento pari a 43.888,62 euro destinato a rendere il litorale pienamente accessibile a tutti, con l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Questo progetto – ha commentato con soddisfazione il sindaco Santo Cosentino – non rappresenta soltanto un’opera pubblica, ma un vero e proprio atto di civiltà. L’obiettivo è essere concretamente al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie, garantendo il diritto di vivere e godere della bellezza del nostro mare senza ostacoli né discriminazioni. Un sentito ringraziamento va alla Regione Siciliana e al deputato regionale onorevole Marco Intravaia per il costante supporto e vicinanza alla nostra comunità, determinante per promuovere l’inclusione sociale a Trappeto”.





Dopo gli interventi già avviati nelle aree del Casello e della Ciammarita, il nuovo decreto regionale consentirà di estendere i lavori anche alla spiaggia “Praiuledda”. L’obiettivo è realizzare infrastrutture moderne, funzionali e accoglienti, trasformando il litorale in uno spazio realmente inclusivo e a misura delle esigenze di tutti i bagnanti.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nella costruzione di una Trappeto più solidale, attenta e vicina ai bisogni di tutti i cittadini.

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