Prosegue il ricco cartellone di Estate Tremestierese 2024 con due nuovi appuntamenti a ingresso gratuito. La rassegna è organizzata da DalVivo Produzioni per il Comune di Tremestieri Etneo con il Patrocinio dell’Assessorato Regionale allo Sport Turismo e Spettacolo.



Due i prossimi eventi, entrambi in corso Sicilia con inizio programmato per le 21.30. Sabato 28 settembre saliranno sul palco I Camurria, band composta da cinque musicisti provenienti da diverse esperienze musicali che si sono ritrovati per dare vita ad un progetto musicale di elevatissima qualità: Fabio Parrino (voce), Dario Mangano (chitarra), Giuseppe Donnici (tastiere), Giuseppe La Scala (basso), David Cuppari (batteria).



In occasione dell’appuntamento dell’Estate Tremestierese il gruppo proporrà un repertorio coinvolgente, interamente italiano, partendo dal cantautorato, passando per lo swing per finire con la musica etno-folk siciliana.



I Camurria vantano partecipazioni a innumerevoli manifestazioni di prestigio ma soprattutto hanno messo a curriculum importanti collaborazioni artistiche aprendo i concerti di diversi artisti di fama nazionale, dall’Orchestra Italiana a Shade. Ad aprire il concerto ci sarà una artista emergente di Tremestieri Etneo, Erika Di Mauro, che si esibirà portando in scena alcuni tra i suoi brani preferiti tratti dal repertorio musicale pop internazionale.



Il giorno dopo, domenica 29 settembre 2024, sarà la volta di Sinfonia Mediterranea, un percorso che racconta l’anima della tradizione popolare siciliana, napoletana, spagnola e dei paesi dell’oriente mediterraneo. Sarà un excursus tra storia, canti, musica, danza e teatro con un programma che spazia dalla musica popolare classica alla lirica, dalla tradizione etnica alla canzone d’autore, e che prevede anche balli e coreografie orientali per creare un vero e proprio percorso storico e musicale che parte dalle origini e arriva fino al Novecento.



Sul Palco Daniela Rossello, soprano dalla voce potente e diamantina che riesce a coniugare le sonorità tipiche del canto lirico con quelle del canto popolare. C’è poi la voce di Pasquale Zinno, dal timbro poetico e tipicamente partenopeo. Lo spettacolo prevede anche la vocalità mediorientale di Faisal Taher e la teatralizzazione di Emanuele Puglia. Danzeranno Fabiola Suriano e Nuccia Venturo, mentre i musicisti saranno Flavio Burtone, Alfredo D’Urso, Pippo Grillo, Giuseppe Ingallina e Francesco Bazzano.



















Luogo: Corso Sicilia, TREMESTIERI ETNEO, CATANIA, SICILIA

