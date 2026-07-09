Mariangela Grasso, Corrado Fisco e Salvatore Reale, consiglieri comunali a Vizzini, hanno ufficializzato la loro adesione a Forza Italia. Lo annunciano il deputato regionale Salvo Tomarchio e il Commissario regionale Nino Minardo, sottolineando il peso politico dell’operazione: la Grasso, infatti, era stata candidata alla carica di sindaco di Vizzini alle elezioni del 2022, sostenuta dal centrodestra.



Con questo passaggio, Forza Italia avrà tre consiglieri su dodici, diventando il punto di riferimento dell’opposizione all’attuale amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Ferraro. “Una opposizione – afferma Tomarchio – che come sempre sarà attenta e critica ma allo stesso tempo costruttiva e non ideologica, coerente con la tradizione politica del nostro partito.”





“Queste adesioni confermano che Forza Italia è una forza politica viva e attrattiva – prosegue Tomarchio –. La scelta di Grasso, che è stata candidata alla carica di sindaco, insieme Fisco e Reale, dà un peso specifico a questa operazione e dimostra come il nostro partito sia sempre più il punto di riferimento per chi vuole lavorare con serietà e competenza per la propria comunità. Il partito si radica nelle istituzioni con persone qualificate, che mettono le proprie competenze e le interlocuzioni con il governo regionale e nazionale al servizio dei cittadini.”





Il commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, aggiunge: “Do il benvenuto ai consiglieri Grasso, Fisco e Reale nella comunità di Forza Italia. La loro scelta conferma che il nostro è un partito aperto, che cresce attraverso i territori e valorizza il ruolo degli amministratori locali, vera spina dorsale della nostra organizzazione. È da qui che vogliamo continuare a costruire una classe dirigente competente, credibile e sempre più vicina ai cittadini”.

Luogo: VIZZINI, CATANIA, SICILIA

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