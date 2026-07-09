«Accogliamo a braccia aperte ogni nuova adesione a Forza Italia, nel rispetto del principio di democraticità e pluralità che contraddistinguono il partito. Dobbiamo però ricordare che, a Vizzini, il partito ha già una rappresentanza politica e amministrativa ben definita ai vertici istituzionali nell’assessore Vito Amore che, da tesserato, interpreta con lealtà e coerenza il progetto azzurro sul territorio». Lo dichiara il vicesegretario provinciale di Forza Italia Catania, Antonio Villardita, in riferimento alle adesioni a FI di alcuni consiglieri comunali di Vizzini, nel Catanese.

«Siamo dunque sorpresi dalle dichiarazioni rese dall’on. Tomarchio, il quale individua Forza Italia quale fulcro dell’opposizione all’Amministrazione del sindaco Salvatore Ferraro. Ci saremmo aspettati il rispetto dei dovuti passaggi istituzionali e politici da parte sua e, soprattutto, da parte del commissario regionale Nino Minardo. Parliamo peraltro di un Comune che, alle ultime elezioni regionali, ha consegnato a Forza Italia per mezzo del sottoscritto oltre il cinquanta per cento del totale dei votanti», sottolinea Villardita, già candidato azzurro alle ultime Regionali del 2022.

«Un partito che funziona e risulta credibile si costruisce nella lealtà e nel rispetto di tutti. Il commissario Minardo, evidentemente, aspira a farsi più capocorrente che capopartito», conclude l’azzurro.

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