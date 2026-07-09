Dramma a Treviso

Un bambino di un anno e mezzo, di origine moldava, è morto ieri sera in ospedale a Treviso dopo essere stato travolto dall’auto guidata dalla nonna nel parcheggio condominiale di uno stabile di via Tiveron, a Zero Branco. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sul corpo del piccolo.

La dinamica dell’incidente

Il fatto è avvenuto intorno alle 20.20 di ieri sera. La nonna stava parcheggiando l’auto, a bordo la nipotina di otto anni, quando, durante una manovra in retromarcia, ha travolto con una delle ruote posteriori il fratellino della bambina. Il piccolo, secondo quanto ricostruito, era sfuggito al controllo di uno dei genitori proprio nei secondi precedenti.

Una prima ricostruzione, diffusa nelle ore immediatamente successive alla tragedia, aveva raccontato che il bambino si trovava tra le braccia della madre e le sarebbe sfuggito senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro l’auto proprio mentre la nonna stava effettuando la manovra per uscire dal parcheggio.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione prima di disporre il trasporto d’urgenza in ospedale. Il decesso è avvenuto circa un’ora dopo l’arrivo in ospedale, a causa delle ferite troppo gravi riportate nel trauma cranico.

Le indagini dei carabinieri

Sull’episodio indagano i carabinieri di Treviso, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La nonna, ovviamente disperata per quanto accaduto, è già stata sentita dai militari, che hanno inoltre proceduto al sequestro del mezzo coinvolto, prassi consueta in casi come questo per consentire eventuali accertamenti tecnici sul veicolo.

Il magistrato di turno, informato dell’accaduto, ha disposto l’autopsia sul corpo del bambino, un accertamento che dovrà chiarire con esattezza le cause e la dinamica del decesso.