Domenica 27 si è svolta lungo il litorale Battigia, ad Alcamo, una non-stop di beach volley denominata “A Volley ritornano” che ha visto in campo vecchie glorie della pallavolo alcamese degli ultimi 40 anni, ma non solo. Presenti anche i figli che hanno continuato la tradizione sportiva familiare. Una serata all’insegna dei valori dello sport da tramandare alle nuove generazioni: stare insieme, con divertimento puro. Non sono mancate, infatti, situazioni di gioco che hanno suscitato l’ilarità del pubblico. Nonostante gli acciacchi dei più vetusti, si sono visti anche dei gesti tecnici degni di nota. Un amarcord organizzato da Loredana Gebbia, Leo Cottone e Libio Giorlando della Volley Sport Alcamo, nuova società sportiva cittadina. Gli incontri si sono protratti fino a tarda notte. È stata una bellissima serata, un viaggio sportivo che ha attraversato diverse generazioni a testimonianza del fatto che la passione sportiva disinteressata produce relazioni di amicizia duraturi nel tempo.

