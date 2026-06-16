Prosegue l’attività di contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale di Riposto. Grazie alle fototrappole installate in diversi punti della città, la Polizia Locale è riuscita a individuare e identificare due persone. Il primo episodio è avvenuto in una strada extraurbana in prossimità di un torrente, mentre il secondo caso in pieno centro cittadino e in pieno giorno, a conferma di come il fenomeno continui purtroppo a manifestarsi anche nelle aree più frequentate. Entrambi i soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Catania, così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso specifico si tratta di abbandono di rifiuti non pericolosi, reato che prevede la pena dell’ammenda da 1.500 a 18.000 euro.





Se l’abbandono avviene con l’utilizzo di un veicolo, la legge prevede inoltre la sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi e il fermo del mezzo. L’attività di controllo è stata condotta dalla Polizia Locale guidata dal comandante Orazio Giovanni Vecchio, grazie anche all’ausilio delle apparecchiature di videosorveglianza installate sul territorio.





“L’abbandono dei rifiuti rappresenta un comportamento incivile che danneggia l’ambiente, il decoro della città e comporta costi aggiuntivi a carico dell’intera collettività – dichiara il sindaco di Riposto, Davide Vasta – I risultati ottenuti grazie alle fototrappole dimostrano che i controlli sono efficaci e che chi pensa di poter agire nell’impunità sbaglia. Nessuno può considerare il territorio comunale una discarica a cielo aperto”.





L’Amministrazione comunale rinnova l’invito a conferire correttamente i rifiuti e a segnalare eventuali comportamenti illeciti, nella consapevolezza che la tutela dell’ambiente e del decoro urbano costituiscono un patrimonio comune da difendere e valorizzare. “L’attività di vigilanza – prosegue il primo cittadino – sarà ulteriormente intensificata grazie anche all’ingresso dei nuovi agenti di Polizia Locale e al costante lavoro del comandante Orazio Giovanni Vecchio, che ringrazio per l’impegno profuso insieme a tutto il Corpo. Continueremo a utilizzare ogni strumento a nostra disposizione per tutelare l’ambiente e contrastare con fermezza ogni forma di abbandono illecito dei rifiuti. La salvaguardia del territorio – conclude Vasta – è una responsabilità che riguarda tutti e richiede il contributo e il senso civico di ciascun cittadino”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.