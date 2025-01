Mercoledì sera al ristorante didattico Accademia del gusto, situato al centro commerciale Forum di Palermo, si potrà cenare con i piatti preparati dalla squadra dei cuochi siciliani, pronta a partecipare ai Campionati della cucina italiana 2025.

Per gli allievi del ristorante didattico di Ted Formazione sarà una grande occasione per fare esperienza con il team ufficiale dell’Unione regionale cuochi siciliani, che si sta allenando in vista del campionato che si svolgerà a Rimini dal 16 al 18 febbraio.

Mercoledì dalle 20 si potrà cenare con un menù da competizione di 4 portate: Amuse Bouche, Primo piatto, Main course e Dessert. Le preparazioni saranno realizzate nel pieno rispetto della territorialità, per promuovere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche della Sicilia a denominazione DOP e IGP.

“Ringrazio il direttore di Ted Formazione, Toni Marfia, per l’opportunità data al Team di simulare la gara nella cucina dell’Accademia del Gusto e, nello stesso tempo, sono orgoglioso dei componenti del Team, che con grande abnegazione e spirito di sacrificio stanno preparando la competizione culinaria organizzata da FIC con studio e applicazione scrupolosa” dichiara il presidente di URCS, Rosario Seidita.

“La presenza del Culinary Team Sicilia nel nuovo ristorante didattico di Palermo – spiega Tony Marfia, direttore di Ted Formazione Professionale – rappresenta un’occasione unica per i nostri studenti per apprendere la formazione molto impegnativa alle competizioni e consente anche di migliorare l’offerta didattica”.

Solo 70 i posti a disposizione: per prenotare contattare il numero 3508222692.

Luogo: Centro commerciale Forum Palermo, Via Filippo Pecoraino, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 29/01/2025

Data Fine: 29/01/2025

Ora: 20:00

Artista: Ted Formazione

Prezzo: 35.00

