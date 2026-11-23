Parlare di endometriosi significa parlare di salute, ascolto, consapevolezza e, soprattutto, del diritto di ogni donna a vedere riconosciuta la propria sofferenza. Una patologia ancora troppo spesso sottovalutata, che richiede informazione, attenzione e una rete di competenze capace di accompagnare le donne nel percorso di conoscenza e cura.

Da questa esigenza nasce “Endometriosi, accendiamo l’informazione”, l’iniziativa in programma, martedì 24 novembre 2026, alle ore 10:15, presso l’Aula Magna dell’I.I.S. Leonardo, in via Veneto n. 91 a Giarre.





L’evento, promosso nell’ambito delle attività della FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia, presieduta da Ina Di Figlia, intende accendere i riflettori su una patologia che merita maggiore attenzione sociale e sanitaria, attraverso il confronto tra professionisti della salute, rappresentanti del mondo associativo e istituzioni scolastiche.

L’obiettivo è contribuire a diffondere una cultura della consapevolezza, favorendo il riconoscimento dei sintomi, l’attenzione ai segnali del proprio corpo e l’importanza di rivolgersi tempestivamente a specialisti qualificati.

Particolarmente significativo il coinvolgimento del mondo della scuola: parlare di endometriosi alle giovani generazioni, significa investire nella conoscenza, abbattere pregiudizi e tabù e promuovere una nuova cultura della salute femminile.





Dopo i saluti istituzionali della dott.ssa Tiziana D’Anna, dirigente scolastico dell’I.I.S. Leonardo, della dott.ssa Ina Di Figlia, presidente FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia, e della prof.ssa Cinzia Emmi, presidente della sezione Giarre-Riposto FIDAPA, i lavori saranno introdotti dalla dott.ssa Piera Bonaccorsi, ginecologa e responsabile nazionale del Gruppo di lavoro Medicina di genere, FIDAPA BPW Italy. Presente inoltre la dott.ssa Cettina Sala, referente distrettuale del Gruppo di lavoro nazionale Medicina di genere. A moderare l’incontro sarà la giornalista, Patrizia Tirendi.

Il confronto scientifico e divulgativo vedrà la partecipazione del prof. Giuseppe Ettore, direttore presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’ARNAS Garibaldi-Nesima e responsabile del Centro regionale di riferimento per l’endometriosi; la dott.ssa Chiara Catalano, referente APE Regione Sicilia e la dott.ssa Elena Torrisi, psicologa del Centro di riferimento per l’endometriosi dell’ARNAS Garibaldi.





L’approccio multidisciplinare rappresenta uno degli aspetti centrali dell’iniziativa: l’endometriosi, infatti, non può essere affrontata soltanto dal punto di vista clinico, ma richiede attenzione anche alla dimensione psicologica e alla qualità della vita delle donne che ne sono colpite.

L’incontro vuole essere un momento di sensibilizzazione collettiva, nella convinzione che la conoscenza sia il primo passo per contrastare il silenzio, l’indifferenza e la sottovalutazione di una condizione, che incide profondamente sulla vita di tante donne. Accendere l’informazione significa dare voce a chi spesso non viene ascoltata, trasformare la conoscenza in consapevolezza e la consapevolezza in attenzione concreta.

È questo il messaggio che la FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia e le realtà coinvolte intendono lanciare da Giarre, attraverso un appuntamento che mette al centro la salute femminile e il valore sociale dell’informazione.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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