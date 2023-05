Accordo di collaborazione tra Ministero della Difesa e Università degli Studi di Palermo

12/05/2023

Sottoscritto presso il Rettorato dell’Ateneo un innovativo e strategico Accordo di collaborazione tra il Ministero della Difesa, per il tramite del Comando Militare Esercito Sicilia, e l’Università degli Studi di Palermo. Un passaggio formale che sancisce una collaborazione istituzionale tra i due Enti avviata ormai da diversi anni.

L’impegno odierno costituisce la perfetta cornice negoziale tra i due Enti per dar vita a nuove sinergie e racchiudere nella necessaria unicità d’intenti quelli già avviati.

La forte volontà di collaborazione tra le due Istituzioni si è già sostanziata in diverse iniziative di rilevante valore quali la collaborazione per la realizzazione di “Città Esercito – Campo sportivo Ten. Onorato” e del progetto “European Digital Innovation Hub”, programma di ricerca in ambito europeo, denominato “InnoVA”, di recente ammesso a finanziamento da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Le sinergie inter-istituzionali, in aggiunta a quelle sopra richiamate, saranno senza dubbio molteplici, spaziando da interventi con forte valenza sociale ad interventi di spiccata e innovativa matrice tecnologica, con rilevanti ricadute a livello sia locale sia nazionale se non addirittura Mediterraneo. A tal riguardo, preme sottolineare l’ambizione, condivisa da entrambe le Amministrazioni, di potere realizzare un innovativo “Centro Mediterraneo di Alta formazione Permanente”, specificamente orientato al supporto alle attività di reclutamento professionale, estremamente attuali e di fondamentale rilevanza per la competitività della società odierna.

Il Rettore di Palermo, Prof. Massimi Midiri, in particolare sottolinea: “L’accordo siglato oggi non si limita a fotografare una collaborazione istituzionale in essere che riteniamo estremamente proficua e prestigiosa per la nostra istituzione, ma getta le basi per una sinergia più estesa che possa abbracciare ambiti come recupero edilizio delle nostre città attraverso la valorizzazione di asset della Difesa opportunamente riqualificati, l’innovazione tecnologica – soprattutto negli ambiti dell’efficientamento energetico, della gestione documentale, delle tecnologie digitali – le nuove frontiere e prospettive della formazione, con particolare riferimento alla formazione continua. Tutto ciò in un contesto che punta a travalicare i confini geografici locali per ambire ad interessare un orizzonte mediterraneo.”

Dal canto suo, il generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, ha voluto porre l’accento sull’importanza dello scambio di capacità all’avanguardia e di capacità di pregio tra due istituzioni notoriamente votate alla preparazione, per promuovere la reciproca formazione degli studenti di UniPA e del personale della Difesa.”

