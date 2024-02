La Filcams Cgil esprime soddisfazione per l’accordo tra Cammarata Sport e Mg Consulting: “Salvaguardati i livelli occupazionali e garantite le mansioni. Rispettato il contratto per tutti”.

La Filcams Cgil esprime soddisfazione per l’intesa siglata da Cammarata Sport con la Mg Consulting srl, che ha garantito il posto di lavoro a tutti i 50 lavoratori e lavoratrici impegnati nell’attività dell’azienda.

“Siamo soddisfatti per l’accordo raggiunto, in primo luogo perché sono rimasti invariati i livelli occupazionali – dichiarano il segretario generale Filcams Cgil Palermo Giuseppe Aiello e la segretaria Filcams Alessia Gatto – I lavoratori sono passati tutti con la nuova azienda alle medesime condizioni e non avranno alcuna penalizzazione, nel pieno rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato del terziario, commercio distribuzione e servizi”.

Ai dipendenti verranno infatti mantenuti i trattamenti economici attualmente in vigore e garantite le mansioni e i livelli di inquadramento. All’accordo si è giunti dopo la cessazione della partnership, durata 15 anni, tra Cammarata e l’azienda Cisalfa.

“La Mg Consulting ha manifestato l’intenzione di continuare a creare sviluppo – aggiungono Aiello e Gatto – E questo è un altro dato positivo: vuol dire opportunità per i lavoratori dello storico marchio palermitano dello sport e più in generale per il settore un’occasione in termini di crescita”.

