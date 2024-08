Dopo Aci Castello con “ Musica sotto le stelle” lo scorso fine settimana, Ficarazzi, “ balcone sul mare di Aci”, è stata la protagonista del secondo weekend dedicato agli appuntamenti di “Aci Castello 2024 – Estate tra mito, arte e cultura”. Ad aprire venerdì 9 agosto, riscuotendo gran successo di pubblico lo spettacolo dal titolo “ Occhio all’astuzia: Ulisse incontra Polifemo” che sul palco allestito in piazza Giovanni XXIII della frazione di Aci Castello, ha visto un Gino Astorina trascinare con la sua mimica e comicità dal primo all’ultimo minuto il pubblico presente, che ha applaudito e riso tra un intervento e l’altro uno dei maggiori esponenti della comicità in salsa catanese. Una rivisitazione dell’Odissea di Omero dove Ulisse protagonista, per il desiderio di sapere non ha esitato a spingersi oltre i limiti che nessun uomo aveva mai tentato di superare. Momenti dedicati anche alla musica, con le esibizioni di due promesse del panorama musicale italiano, provenienti dalla “Star Production Academy”. Giovanissima ma con già diverse esperienze Matilde Faro, cantante interprete, così come giovane il musicista Alessandro Scacco, in arte Skakko, 21 anni, che ha già partecipato a vari eventi musicali e teatrali, incluso il “ Mindless festival”, il “ Mediteranee Beach Club”.

Al pubblico di Ficazzi ha presentato anche il suo inedito “Spara”, giunto in finale al “ Vertical Music” a casa Sanremo. La comicità ha fatto da padrona anche la sera di San Lorenzo sempre a Ficarazzi, grazie alla commedia frizzante e coinvolgente “ Casalinghi disperati” a cura dell’associazione culturale teatrale “ Sotto il tocco”. Marco Legname, Luca Parisi, Alessandro Ragusa ed Emanuele Leotta, sono quattro uomini separati e al verde, si dividono un appartamento districandosi tra faccende domestiche, spese al supermercato e una convivenza non certo semplice. Un ritratto della realtà odierna scritto da Cinzia Berni e Guido Polito per la regia di Luca Parisi. Di tutt’altro tono la serata di domenica 11 agosto, dedicata alla buona musica, raccontando attraverso il loro vasto repertorio la storia di un gruppo musicale formatosi nel 1966, accompagnando diverse generazioni: i “Pooh”. Ad interpretare i loro migliori brani il gruppo musicale “ I meteora”, che hanno fatto cantare il pubblico presente in piazza Giovanni XXIII con il concerto “ Amici per sempre” . Ancora la buona musica italiana, toccando generi e anni diversi, ha trasformato la piazza principale di Ficarazzi lunedì sera in una discoteca all’aperto con la band“ Jukebox italiano”. Un programma variegato che sta coinvolgendo tutte e quattro frazioni promosso dall’Assessorato al Turismo e Spettacolo retto da Giusi Agosta, con il patrocinio del Comune di Aci Castello e la collaborazione della “ Pro Loco Acitrezza – Castello Riviera dei Ciclopi”, dell’ “Ecomuseo Riviera dei Ciclopi” e dell’associazione “ Aci Castello Terra dei Ciclopi”.

A presentarle Paola Parisi. “ Quest’anno le manifestazioni dell’estate castellese, coinvolgeranno le quattro frazioni di Aci Castello, e saranno all’insegna del mito, dell’arte e della cultura – dichiara l’assessore al ramo Giusi Agosta – L’obiettivo principale della programmazione è quello di valorizzare le icone del nostro ameno territorio, il mito di Polifemo e di Aci e Galatea, i luoghi di Trezza, ambientazione del capolavoro del Verga. Diversi altri spettacoli teatrali e performance di artisti del mondo della musica allieteranno la comunità locale e non solo”.

Luogo: ACI CASTELLO, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.