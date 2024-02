Ancora un problema di sicurezza nella viabilità cittadina ad Aci Sant’Antonio. Al centro dell’attenzione, questa volta, è la frazione di Lavinaio, carente di segnaletica stradale orizzontale. A lanciare l’allarme è ancora una volta l’opposizione, con il consigliere comunale Salvo Valenti che, dopo aver raccolto numerose segnalazioni di residenti, ha inviato una nota scritta indirizzata al sindaco Quintino Rocca e alla sua giunta. I punti più critici rilevati dal consigliere Valenti, recatosi nei giorni scorsi nella frazione per un sopralluogo, sono gli incroci tra le vie Rapisarda e via Volta Nespola e tra via Ercole Patti e via Collegio. Ma è l’intera frazione a necessitare interventi urgenti.

“Ho chiesto all’amministrazione comunale di intervenire urgentemente – spiega Salvo Valenti – e soprattutto nell’arteria principale che collega le frazioni di Lavinaio e S. Maria La Stella perché questa strada è ormai molto congestionata. Ogni giorno viene percorsa da un gran numero di mezzi, che sfrecciano ad alta velocità mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni e di chiunque la attraversa. La carenza di segnaletica stradale orizzontale aumenta i rischi di incidenti stradali. Inoltre, diversi residenti – prosegue il consigliere comunale – mi hanno segnalato la presenza costante di automobili e mezzi pesanti in sosta sullo stop di via Volta Nespola, proprio a ridosso dell’incrocio, situazioni che creano non pochi disagi alla circolazione stradale. Spero che l’amministrazione comunale ponga la giusta attenzione a questo incrocio e ripristini la segnaletica stradale anche nelle frazioni come sta facendo nelle vie del centro”.





