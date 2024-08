Tipo segnalazione: Fotonotizia

Ad Aci Sant’Antonio è andata di scena la terza edizione del Premio Radio-TV, il gran galà dei migliori nel mondo radiotelevisivo siciliano. Patron dell’evento è il noto conduttore televisivo e giornalista Ettore Tortorici. Diverse le categorie premiate come la migliore voce maschile e femminile, miglior programma per le categorie

radio e tv. Tra le sezioni, anche un premio speciale dedicato all’indimenticato Ubaldo Ferrini, esperto di comunicazione e tutor della radiofonia dell’Università di Catania. Sul palco di Piazza Maggiore volti noti quali Michele Cucuzza, Carlo Kaneba, Guia Jelo. Per la sezione eccellenza letteraria il premio Radio Tv Sicilia 2024 è stato conferito al giornalista Carmelo Aurite per il volume sintesi della storia delle televisioni libere in Sicilia e in Italia “La TV privata-La Pop TV” e all’editrice di Akkuaria Vera Ambra.

PREMIO MIGLIOR PROGRAMMA TV

BUONGIORNO SICILIA di Michele Cucuzza e Angelo Gagliano ANTENNA SICILIA (Catania)

PREMIO MIGLIOR FORMAT TV

A TAVOLA CON… KANEBA di CARLO KANEBA VIDEO REGIONE Modica (RG)

MIGLIORE CONDUTTRICE TELEVISIVA VALERIA DI MAURO

MIGLIOR CONDUTTORE TELEVISIVO EMANUELE BETTINO



PREMIO MIGLIOR PROGRAMMA RADIO

ESPRESSO FORTE di CLAUDIO DE LUCA RADIO ETNA SPRESSO Acireale (Catania)

PREMIO MIGLIOR VOCE MASCHILE RADIOFONICA

GIANFRANCO CAMPISI Radio Azimut Network Mazara del Vallo (TP)

PREMIO MIGLIOR VOCE FEMMINILE RADIOFONICA

GABRIELLA DI CARLO Radio tivù Azzurra Palermo

PREMIO MIGLIOR RADIO SICILIANA

RSC Radio Studio Centrale Catania



PREMIO PRT AWARDS

Guia Jelo

PREMIO ECCELLENZA TEATRALE

Cinzia Caminiti,Cosimo Coltraro, Mario Opinato

PREMIO Speciale Ubaldo Ferrini ECCELLENZA RADIOFONICA SICILIANA

Edo Scirè ,Salvo Di Dio, Roberta Mangiafico

PREMIO ECCELLENZA LETTERARIA

Carmelo Aurite, Fabio Capuana, Vera Ambra

PREMIO ECCELLENZA MUSICALE

Sugarfree, Frank Capone, Ciauda, Maurizio “Dinastia”



OSPITI della SERATA

Francesco Santocono, Gaetano Rizzo, Baldo Alberti,J.B. , Gigi Sortino DJ, Linda Minnella



