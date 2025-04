Il 2025 è iniziato con una certezza: stiamo attraversando una trasformazione radicale del mondo del lavoro. E a pochi mesi dall’inizio dell’anno, alcuni trend cominciano a delinearsi in modo inequivocabile. Intelligenza artificiale, crisi delle competenze, solitudine organizzativa, nuove forme di leadership e attivismo dei dipendenti stanno riscrivendo le regole del lavoro. A dirlo non è solo il sentire comune, ma una ricerca approfondita di Gartner, che ha messo nero su bianco le nove sfide strategiche che le aziende stanno già affrontando.

Intelligenza collettiva e nuove modalità di apprendimento

In Italia, la situazione è particolarmente delicata. Mentre l’IA prende piede, con molte aziende che sperimentano strumenti come assistenti virtuali, sistemi predittivi per le vendite o algoritmi per la selezione del personale, si fa sentire l’emergenza competenze. Una buona parte della forza lavoro qualificata sta andando in pensione – secondo le proiezioni Istat, oltre il 27% degli occupati ha più di 55 anni – e le nuove leve faticano a trovare occasioni formative concrete. Questo perché le mansioni “semplici”, che un tempo venivano considerate come la porta d’accesso al mercato del lavoro, oggi vengono svolte direttamente dall’IA.

È un paradosso tutto contemporaneo: le tecnologie che dovrebbero facilitare l’apprendimento rischiano di ostacolarlo. Per rispondere, le aziende più dinamiche stanno sperimentando sistemi di intelligenza collettiva: microlezioni, contenuti on demand, piattaforme che permettono di imparare dai colleghi, in modo informale ma efficace. Un approccio che inizia a prendere piede anche tra le imprese italiane più attente all’innovazione interna.

Leadership ibrida: l’algoritmo affianca il manager

Un’altra trasformazione visibile già nei primi mesi del 2025 riguarda il ruolo del manager. La figura del “capo” tradizionale, gerarchico e centralizzatore, lascia spazio a un nuovo modello ibrido, dove l’intelligenza artificiale affianca – e in parte sostituisce – la gestione umana. Sempre più dipendenti dichiarano di preferire il giudizio di un algoritmo rispetto a quello del proprio superiore, soprattutto per quanto riguarda valutazioni di performance o feedback. Non per un freddo amore per la tecnologia, ma perché percepiscono l’IA come più imparziale, meno soggetta a favoritismi o pregiudizi.

Non significa che i manager siano destinati a scomparire. Tutt’altro, il loro ruolo sta cambiando profondamente: meno controllo e più coaching, meno burocrazia e più ascolto. Un cambio di paradigma che richiede nuove competenze e un approccio culturale differente.

Riscoprire la relazione: le imprese contro l’isolamento

Ma il 2025 è anche l’anno in cui emergono i rischi più umani del lavoro moderno. Uno su tutti? La solitudine. L’indagine di Gartner parla apertamente di un rischio aziendale, e non solo di un tema legato al benessere psicologico. Le connessioni reali tra colleghi sono in crisi, e questo sta già avendo un impatto negativo sull’impegno, sulla creatività e persino sulla produttività.

Le aziende più all’avanguardia, anche nel nostro Paese, stanno cercando di costruire nuove occasioni di incontro, non solo fisiche ma anche emotive. C’è chi organizza momenti di socialità sponsorizzati, chi propone ferie per attività sociali o di volontariato, e chi investe nella formazione relazionale: insegnare, letteralmente, come relazionarsi di nuovo con gli altri.

Intanto, un altro trend già visibile è l’attivismo dei dipendenti. Sempre più lavoratori, soprattutto nel settore tech, si organizzano per chiedere regole più chiare sull’uso dell’IA, trasparenza nelle valutazioni e partecipazione attiva nella definizione delle policy aziendali. In mancanza di linee guida chiare da parte di governi o istituzioni, molti dipendenti si stanno facendo avanti con proposte, lettere aperte, petizioni interne. È una nuova forma di sindacalismo digitale, che le aziende più lungimiranti non combattono, ma ascoltano.

Il futuro è oggi: la posta in gioco è il capitale umano

In sintesi, dopo anni in cui si è parlato di “futuro del lavoro” in modo astratto, il 2025 è l’anno in cui quel futuro si sta concretizzando. E lo fa a una velocità che sorprende persino chi da tempo osserva questi fenomeni. Il vero nodo, oggi, non è solo adattarsi al cambiamento ma capire quali cambiamenti meritano fiducia e su quali invece è bene essere cauti. Senza una strategia centrata sulle persone, anche le innovazioni più promettenti rischiano infatti di trasformarsi in ostacoli.

In un Paese come l’Italia, dove il capitale umano è il vero motore dell’impresa, questa consapevolezza può fare la differenza. Le aziende che sapranno coglierla avranno un vantaggio competitivo che nessun algoritmo potrà replicare.