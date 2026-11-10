Piazza Duomo ha indossato il suo vestito più bello: quello dei sorrisi dei bambini e dei ragazzi che, nella mattina dell’8 novembre, hanno trasformato il cuore di Acireale in una grande festa dello sport. La seconda edizione del Trofeo Santa Venera ha richiamato oltre cento giovani atleti, regalando alla città una giornata di grande entusiasmo. Soltanto le campane a festa della Cattedrale hanno saputo sovrastare i continui applausi con cui il pubblico ha accompagnato le gare, sostenendo ogni partecipante lungo il percorso.





La manifestazione di corsa su strada, organizzata dall’ASD Atletica Virtus Acireale con il patrocinio della Città di Acireale e la collaborazione del CSI, del Circolo Santa Venera e della Parrocchia Maria SS. Annunziata della Basilica Cattedrale, ha coinvolto giovani atleti dai 4 ai 15 anni, appartenenti alle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti. Al termine delle gare si sono svolte le premiazioni per i primi tre classificati di ogni categoria, con una medaglia ricordo per tutti i partecipanti. Ma a vincere, oltre ogni risultato, sono stati i valori dello sport e del rispetto reciproco.

Il Trofeo si è distinto anche per il suo carattere inclusivo. Il circuito cittadino ha accolto atleti con diverse abilità, che hanno condiviso il percorso di gara con tutti gli altri partecipanti mostrando come lo sport possa diventare uno spazio nel quale ciascuno trova il proprio posto. La partecipazione dei ragazzi della comunità parrocchiale ha ulteriormente arricchito la manifestazione, rafforzando lo spirito di fraternità.





“Abbiamo voluto offrire ai bambini e ai ragazzi un’occasione per praticare sport, ma anche alle famiglie la possibilità di ritrovarsi e vivere il centro storico, riscoprendone gli spazi e la bellezza. Vedere Piazza Duomo animata dai giovani atleti, dalle famiglie e da tanti cittadini è stata una grande soddisfazione” ha dichiarato Cinzia Leotta, presidente dell’ASD Atletica Virtus Acireale.

Il Trofeo Santa Venera ha rappresentato anche un momento di incontro tra sport e tradizione, nel segno della patrona della città, la cui ricorrenza si celebra il 14 novembre. ”Santa Venera rappresenta un punto di riferimento per la comunità acese e questa iniziativa è un modo concreto per avvicinare i più piccoli alla figura della nostra patrona” ha ricordato don Mario Fresta, parroco della Basilica Cattedrale.





Nel segno della devozione a Santa Venera, sono stati allestiti i banchetti a cura delle signore del Circolo Santa Venera, che hanno promosso Le Tre Corone, il prodotto dolciario dedicato alla patrona di Acireale, realizzato secondo la ricetta originaria.

Presente alla manifestazione anche l’assessore allo Sport della Città di Acireale, Rosario Raneri, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa nel panorama sportivo cittadino, a pochi giorni dal Memorial Nino Leotta. Due appuntamenti ravvicinati che testimoniano il lavoro dell’ASD Atletica Virtus Acireale nella promozione dell’atletica leggera





Hanno partecipato inoltre Alessio Paradiso, presidente del CSI Acireale, Simona Postiglione, presidente della commissione consiliare allo sport, Pietro Trovato, presidente del Circolo Santa Venera e Rosaria Il Grande, referente della sezione femminile.

Appuntamento al prossimo anno, con l’obiettivo di rinnovare una manifestazione che, edizione dopo edizione, si conferma un’occasione di incontro tra sport, tradizione e comunità.

Luogo: Piazza, Piazza Duomo , ACIREALE, CATANIA, SICILIA

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