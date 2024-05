Il Vicesindaco Sorbello: “Un fiore all’occhiello che riqualifica la zona”

Il 18 maggio scorso è stata inaugurata ad Aci Sant’Antonio una nuova Sala del Regno dei Testimoni di Geova. L’edificio ha una struttura semplice e funzionale ed è stato realizzato in parte da ditte locali e in parte dall’aiuto di oltre 400 volontari religiosi locali e provenienti da tutta Italia, che hanno messo gratuitamente a disposizione la propria professionalità e competenza.

Il nuovo luogo di culto ospiterà gli oltre 400 Testimoni di Geova delle diverse comunità di Acireale e dintorni. Ciò contribuirà a un miglioramento dell’urbanizzazione locale di carattere religioso e culturale. I locali saranno aperti a tutti e permetteranno lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente. Alle riunioni che si tengono nelle Sale del Regno dei Testimoni di Geova si esamina ciò che dice la Bibbia e come mettere in pratica i suoi saggi consigli nella vita di tutti i giorni.

Le autorità cittadine in visita, rappresentate dal Vicesindaco Salvatore Sorbello e dall’assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità Agata Spinto, hanno mostrato parole di apprezzamento per l’opera di costruzione e le varie attività dei Testimoni di Geova in Italia e nel mondo, illustrate in una mostra allestita nei locali. Il Vicesindaco spiegando il valore sociale e culturale di una tale opera per tutta la collettività, ha detto: “La struttura dei Testimoni di Geova è un fiore all’occhiello per il territorio, in quanto riqualifica una zona che prima era degradata. Per quanto visto oggi, sono sicuro che chi ne fruirà e chi svilupperà qui le idee per il bene dei nostri cittadini, avrà tutta l’attenzione possibile da parte della nostra amministrazione”

Questo nuovo luogo di culto offrirà numerosi vantaggi alla comunità, come spiega Giuseppe Scuderi, portavoce locale dei Testimoni di Geova: “I vantaggi della nuova Sala del Regno per la comunità vanno oltre la sua bella struttura e l’allegria dei volontari che hanno partecipato alla costruzione. Le persone che assistono alle riunioni in questi luoghi ricevono consigli che li aiutano a diventare genitori e figli migliori. Ricevono anche sostegno per affrontare situazioni difficili, il tutto in un’atmosfera accogliente e informale”

Il responsabile del cantiere, Gaspare Buttitta, ha detto: “La realizzazione di questo edificio, per lo più grazie al lavoro volontario di uomini e donne provenienti da varie parti d’Italia, è una dimostrazione dell’unità che caratterizza i Testimoni di Geova. Siamo sicuri che questo edificio potrà essere per la comunità locale un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano approfondire la loro conoscenza della Bibbia.”

La costruzione della Sala del Regno di Aci Sant’Antonio è parte di un programma mondiale di costruzione di luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi. Questo programma permette di costruire simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti.

