ACIREALE – Un Festival itinerante dove i veri protagonisti sono gli artieri, ovvero gli artigiani del Made in Italy, che esporranno le proprie eccellenze, pezzi unici e in tiratura limitata: questo l’intento di “Christmas Market -Artieri Mercato Creativo”, che a Natale farà tappa ad Acireale, in Piazza Duomo dal 15 dicembre al 26 dicembre.

Una location senza eguali, un vero e proprio museo a cielo aperto cuore del barocco siciliano, ospiterà una selezione di artigiani, che proporranno le proprie creazioni dalla ceramica, al legno, al cucito creativo , alle illustrazioni, ma non solo. Durante la kermesse, infatti, saranno molteplici gli appuntamenti proposti: Piazza Duomo diventerà un vero e proprio palcoscenico di eventi magici, completamente gratuiti per tutte le famiglie.

Taglio del nastro rosso previsto per venerdì 15 dicembre alle ore 18:00 con gli Elfi di Babbo Natale che animeranno il pomeriggio e intratterranno i passanti con simpatiche gag; nella Piazza, inoltre, sarà presente un Angolo Foto Selfie a tema natalizio. A seguire, nella prima giornata di Festival, “Origami di Natale”, un laboratorio Artea Kids a cura di Valentina Mannino, per bambini dai 6 anni e successivamente “Sogno sveglia”, spettacolo di circo e bolle di sapone a cura di Valerie Bla Bla.

Nei giorni a seguire previsti momenti di animazione per i bambini, laboratori di riciclo creativo a tema natalizio e spettacoli di bolle di sapone con Miss Magic Bubble. Natale significa magia, ed è per questo che durante il Festival sono previsti momenti in cui verranno raccontate le più belle favole, tra cui “Lo Schiaccianoci” e “La storia incantata” ai bambini presenti ed inoltre si sognerà ad occhi aperti con lo show dei burattini.

In calendario il laboratorio natalizio “Archeologia a Natale?” di Stoà Sicula, durante il quale sarà possibile realizzare addobbi dell’albero a tema artistico ed archeologico e “Odori di Natale”, un laboratorio esperenziale artigianale creativo, a cura di Artea Kids e di Laura Giuffrida, in cui attraverso l’utilizzo di elementi naturali e sperimentazioni sensoriali di realizzeranno abeti natalizi.

Sabato 23 dicembre previsto anche un momento di musica con il concerto, alle ore 21:00, dei “Whisky dust”.

“Siamo entusiaste e davvero felici – affermano Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo, ideatrici di Artieri, il primo Festival di Arti e Mestieri della Sicilia – di aver accettato l’invito del Comune di Acireale a realizzare Artieri Christmas Edition in questa meravigliosa cornice, quale la Piazza Duomo di Acireale. Tante novità, spettacoli e laboratori per i più piccoli faranno della Piazza Duomo un vero a proprio teatro a cielo aperto. Non c’è occasione migliore del Natale per regalare un oggetto autentico, unico nel suo genere e rigorosamente fatto a mano, frutto del lavoro e dell’ingegno dei nostri Artieri”.

“Il Natale ad Acireale è all’insegna della tradizione, della cultura e della condivisione degli spazi cittadini” – dichiara il sindaco del Comune di Acireale Roberto Barbagallo. “Aspettiamo i cittadini nel cuore della città, tra il Palazzo comunale e la Basilica Cattedrale, che è già elegantemente addobbato con i simboli della nostra tradizione: la Natività e l’albero di Natale”.

“Siamo felici di avere nel cuore del nostro centro storico il “Christmas Market Mercato Creativo”di Artieri –dichiara Laura Toscano, Assessore alle Attività produttive del Comune di Acireale – con i suoi stand, luci, laboratori creativi e spettacoli. Ci auguriamo che le famiglie si immergano nel clima natalizio e festoso che verrà realizzato ed abbiano l’opportunità di trascorrere momenti all’insegna dell’allegria e della spensieratezza”.

La città di Acireale, durante il mese di dicembre, accoglierà non solo Artieri, ma anche la Casa di Babbo Natale, mercatini agroalimentari, attività per i più piccoli, il “Cammino dei Presepi”, cuntastorie itineranti: inoltre le più belle basiliche e chiese cittadine e piazza Duomo, ogni sera, saranno teatro di concerti e spettacoli suggestivi e di grande valore culturale.

Per maggiori informazioni sull’evento Artieri e per scaricare il programma dettagliato visionare il sito www. artierimercatocreativo.it

Luogo: Acireale, Piazza Duomo, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

