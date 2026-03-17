Giovedì sera 12 marzo, presso la base scout San Francesco, in Altavilla Milicia (già bene confiscato alla mafia) gestito dalla Comunità del MASCI di Trabia, si è tenuto un incontro, in collaborazione con BC Sicilia, sulle piante alimentari della riserva di Pizzo Cane, Pizzo Trigna e grotta Mazzamuto.

All’evento hanno partecipato: in veste di relatore Santino Agnello, agronomo di vasta fama; Antonino Artese Magister della Comunità MASCI di Trabia, moderatore; Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BC Sicilia.

L’intrattenimento musicale è stato effettuato dalla giovane musicista Elena Di Salvo, che ha eseguito al piano brani di musica colta e non.





Oltre alla comunita MASCI di Trabia hanno partecipato numerosi ospiti provenienti da diversi paesi della provincia, e le comunità MASCI di Altavilla Milicia e di Casteldaccia; quest’ultima ha curato l’animazione ed i canti.

L’ appuntamento, ultimo di cinque, ha concluso una serie di 5 incontri “Intorno al camino per conoscere il territorio” organizzati dalla Comunità MASCI di Trabia e dalla presidenza di BcSicilia.

La serata, molto interessante da tanti punti di vista, si è conclusa con una cena Agape che ha dato, fra l’altro, modo ai convenuti di gustare alcune pietanze di piante alimentari della R.N.O., tutto nel segno della convivialità e dell’allegria fraterna.

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