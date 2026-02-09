C’è grande trepidazione in Sicilia per l’arrivo della storica band dei Nomadi, che dopo dieci anni dall’ultimo album dal vivo sono tornati con un live in doppio vinile, formato digitale e CD. Questo lavoro rappresenta molto più di una semplice uscita discografica: è un ritorno alle origini, un tributo alla dimensione che da sempre rappresenta l’anima dei Nomadi – il live.

Ed è in questo contesto che la band dei Nomadi suonerà anche in Sicilia grazie a Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Due i concerti previsti sulla nostra isola: sabato 18 aprile al teatro Bellini di Adrano e domenica 19 aprile al Teatro Golden di Palermo. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00.





Biglietti su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. Ticket a partire da 33 euro.

La band, che ha fatto della musica dal vivo la sua essenza e il suo motore creativo, regala al pubblico un album carico di emozione, energia e verità. È il primo live con Juri Cilloni alla voce, che negli ultimi anni ha saputo raccogliere e rinnovare l’eredità storica del gruppo, e con la new entry Domenico Inguaggiato alla batteria, nuova forza ritmica che aggiunge freschezza e intensità al suono Nomadi.

“Questo live è un viaggio emotivo che ci riporta al nostro habitat naturale: il palco”, dichiarano i Nomadi. “Siamo nati e cresciuti nei concerti, ed è lì che la nostra musica prende davvero vita. Farlo oggi, con una nuova energia e con un pubblico sempre al nostro fianco, è un dono.”





È la band più longeva in Italia e prima di loro, al mondo, solo i Rolling Stones. Sono i primi anni ‘60 quando tra Modena e Reggio Emilia, Beppe Carletti e Augusto Daolio decidono di formare una loro band. L’esordio avviene nel 1963. Il nome Nomadi fu scelto un po’ per caso, ma ne ha caratterizzato lo spirito: le tappe dei loro interminabili tour toccano dai piccoli paesi ai grandi palchi delle maggiori città italiane senza distinzione. Ad oggi il gruppo emiliano discograficamente conta 52 lavori, fra dischi in studio, live e raccolte per un totale di oltre 15.000.000 copie vendute. Sono oltre cento i fan club sparsi in tutta Italia e ancor più cover band riconosciute. Il loro è un pubblico transgenerazionale. Da sempre la musica è stata coniugata all’impegno umanitario ed ha visto i Nomadi promotori di tantissime iniziative di solidarietà in Italia e nel mondo.

Per info e approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

