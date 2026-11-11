Un’esperienza educativa dal carattere straordinario nel panorama siciliano, capace di coinvolgere circa 650 bambini delle scuole dell’infanzia del Comune di Augusta, con particolare attenzione alle neurodiversità, all’inclusione sociale e alle pari opportunità.

È il progetto IncludiAMO – Una scuola che accoglie, realizzato dall’Associazione Impronte ETS, interamente finanziato dal Comune di Augusta e completamente gratuito per tutte le famiglie coinvolte.





L’iniziativa interessa i tre Istituti Comprensivi Principe di Napoli, O. M. Corbino e Domenico Costa, portando direttamente nelle scuole attività assistite con gli animali, esperienze sensoriali, momenti di relazione e percorsi educativi finalizzati a promuovere empatia, comunicazione, partecipazione e rispetto delle diversità.

La progettualità si distingue per la sua estensione territoriale e per il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica dell’infanzia.

Un primo passo verso l’inclusione vera quella che non è fatta di calzini spaiati ma di Impronte che lasciano il segno.

Luogo: Scuole , AVOLA, SIRACUSA, SICILIA

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