“Uniti con l’obiettivo di mandare un messaggio di sensibilizzazione contro i fenomeni di bullismo” è il motivo trainante dell’evento di giovedì 18 aprile cui parteciperà l’Istituto Tecnico Tecnologico “ Ettore Majorana” di Milazzo, unica scuola del territorio ad avere aderito alla manifestazione di sport e solidarietà – “Gli Angeli della TV”.



L’Associazione No Profit “Angeli della Tv” creata nel 2004, composta da artisti dei programmi Amici, Uomini e Donne, La Pupa e il Secchione, Temptation Island e Grande Fratello, proprio per l’elevato livello di comunicazione che istituisce con i giovani, trasforma eventi sportivi e di spettacolo in edificanti momenti di solidarietà e beneficenza, generando e risvegliando quel coinvolgimento emotivo utile alla riflessione su tematiche etiche sociali importanti.

L’evento di giovedì 18 aprile, che si terrà presso lo stadio Marco Salmeri di Milazzo, attraverso la disputa di partite di calcio tra squadre miste cui faranno parte alcuni docenti e quattro alunni, due ragazze e due ragazzi, dell’istituto mamertino, unisce intrattenimento e sport per un gesto concreto di sensibilizzazione e lucida analisi sulle nuove forme di Bullismo e CyberBullismo, sulla necessità della scuola e di ogni istituzione ed ente del territorio, a qualsiasi livello, di fare rete e risorsa mettendo in campo forze e professionalità perché il fronte sia comune e le risorse ottimizzate nel contrastare tale terribile e diffusissima forma di violenza.



Parole di plauso del Dirigente scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, che definisce l’iniziativa “un’intesa vincente, i cui veri protagonisti non sono da individuare esclusivamente nei volti noti del mondo dello spettacolo, bensì nei valori che connotano l’appuntamento, una partita giocata non contro un avversario ma insieme a un avversario, per un festoso e condiviso messaggio di fiducia, di futuro e crescita culturale”.



