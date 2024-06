Il progetto “Giovani è Città” continua a coinvolgere attivamente i giovani di Adrano, in laboratori di arte e cultura che celebrano l’identità siciliana. Attualmente, i partecipanti sono impegnati in un’attività creativa e simbolica: la decorazione di grandi lettere che comporranno il nome “Adrano”. Questa installazione artistica sarà donata al Comune come segno tangibile del loro impegno e del contributo alla valorizzazione del territorio, suggellando così la chiusura del progetto.

I laboratori, oltre a promuovere la creatività, mirano a rafforzare il senso di appartenenza dei giovani alla loro comunità e a farli sentire parte attiva del cambiamento e del miglioramento del loro ambiente urbano.

Il progetto “Giovani è Città” ha visto una partecipazione entusiastica dei giovani, puntando i riflettori sul loro ruolo vitale come motori di cambiamento e partecipanti attivi nella comunità. Nato dalla collaborazione tra il Comune di Adrano e l’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Guzzardi” e l’Agenzia Giovani per i Giovani, il progetto ha coinvolto 80 ragazzi tra i 14 e i 18 anni, supportati da un’equipe di figure professionali. Finanziato dal “Fondo Nazionale Politiche Giovanili” e patrocinato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale, “Giovani è Città” ha offerto ai giovani opportunità di crescita attraverso laboratori ispirati alla cultura siciliana.

Tra le altre attività realizzare nel corso del progetto: la decorazione di tamburelli e bummuli, e filmati e foto per valorizzare le bellezze architettoniche di Adrano, come il Monastero di Santa Lucia, il Teatro Bellini, il Castello Normanno, la Chiesa Madre e il Ponte dei Saraceni. Durante il progetto i ragazzi hanno anche prodotto video nella villa Comunale, uno per gli auguri di Natale e uno contro il femminicidio. Durante la Pasqua, hanno raccontato i riti della Settimana Santa, culminando con la rappresentazione della Diavolata, una tradizione che risale al 1750.

Giuseppe Magra, coordinatore del progetto, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “Sono contento del lavoro che stanno svolgendo i nostri ragazzi, delle attività proposte e soprattutto del coinvolgimento e dell’impegno che hanno messo in ogni iniziativa. Stanno riuscendo a portare a termine tutte le attività che erano state programmate. Un ringraziamento doveroso va al Comune di Adrano, all’I.C. ‘G. Guzzardi’ e all’associazione ‘Agenzia Giovani per i Giovani’ per il pieno supporto e la completa disponibilità dimostrati in questi mesi. Non vediamo l’ora di poter mostrare quello che abbiamo fatto con l’evento finale, che sarà per tutti noi una grande festa e l’occasione per ribadire l’importanza del coinvolgimento giovanile e del lavoro collettivo per il benessere della comunità”.

Le attività avviate lo scorso anno hanno coinvolto oltre 80 giovani in un insieme di attività che si concluderanno il prossimo 30 giugno con l’organizzazione di un evento in cui verranno presentati i lavori realizzati.





