Le Segreterie Territoriali e Regionali di Fit Cisl, Uiltrasporti Sicilia e Ugl Trasporto Aereo esprimono vivo apprezzamento per il recente accordo siglato con i vertici di Sac Service, che prevede la stabilizzazione di 200 lavoratori e il passaggio a full-time per 44 dipendenti.

“Si tratta di un risultato importante per l’intero sistema dei trasporti in Sicilia, frutto di un confronto serio e responsabile tra l’azienda e le parti sociali” dichiarano Mauro Torrisi, Segretario Territoriale Fit-Cisl, Antonio Oranges, Coordinatore regionale Uiltrasporti Sicilia, e Tino Minutola, Segretario Territoriale Ugl T.A. insieme ai Segretari Generali Regionali Dionisio Giordano (Fit-Cisl) e Katia Di Cristina (Uiltrasporti Sicilia), e il Segretario Provinciale Ugl Domenico De Cosimo. “Tuttavia, nonostante l’importante traguardo, ribadiamo che la nostra priorità assoluta resta il contrasto al lavoro povero. In tal senso, annunciamo l’intenzione di avviare sin da subito un ulteriore percorso di dialogo costruttivo con l’azienda finalizzato alla tutela dei lavoratori con part-time verticale ciclico a 8 mesi”.





L’obiettivo unitario delle tre sigle è garantire a questi lavoratori un incremento delle ore e il raggiungimento di una piena stabilità occupazionale su base annua (12 mesi), superando la precarietà legata alla stagionalità e restituendo piena dignità economica a tutto il personale che opera nel comparto aereo siciliano. In vista dell’imminente stagione estiva e del significativo incremento dei voli previsto per lo scalo di Catania, i sindacati sottolineano come questo potenziamento dell’organico sia fondamentale per dare ulteriore slancio allo sviluppo delle attività e per garantire l’efficienza dei servizi aeroportuali.

“Consideriamo questo accordo un punto di partenza imprescindibile per il futuro dei trasporti nell’Isola – proseguono i Segretari Territoriali e Regionali di Fit Cisl, Uiltrasporti Sicilia e Ugl Trasporto Aereo -. Il nostro impegno prosegue ora con determinazione per ottenere risultati significativi anche sul fronte del welfare aziendale, della contrattazione integrativa e del consolidamento dei contratti esistenti.”





Le organizzazioni sindacali rivolgono un ringraziamento all’Amministratore Unico di Sac Service, Giuseppe Interdonato, al Consiglio di Amministrazione di SAC e all’Ad Nico Torrisi, per la disponibilità al dialogo dimostrata, auspicando che questo modello di relazioni industriali possa servire da stimolo per contrastare il precariato in tutto il sistema aeroportuale della Sicilia.

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