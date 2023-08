“La Democrazia Cristiana ritiene sia opportuno che tutta la coalizione di governo e la politica si impegni al massimo per superare l’attuale fase emergenziale che riguarda l’aeroporto di Catania”. Lo dichiara il segretario nazionale del partito, Totò Cuffaro.

“Le polemiche non aiutano, le fughe in avanti sono inutili e rischiano di essere dannose per la Sicilia che ha bisogno del lavoro virtuoso e dell’impegno leale e costruttivo di tutti noi per superare questo tempo di difficoltà e di disagi. Tutto il resto porterebbe, invece, a pensare male, sperando, però, di non azzeccarci”, conclude.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.