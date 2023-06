“Soddisfazione della categoria dei Noleggiatori con Conducente circa la scelta assunta dai Vertici di Gesap di implementare gli stalli per la sosta lunga permettendo agli operatori NCC di rimanere in prossimità della zona arrivi ad eccezione della giornata del venerdì”.

La esprime in una nota Francesco Marfia, responsabile di Federnoleggio Palermo.

“Una decisione – spiega – che avviene a margine dell’incontro che Federnoleggio Palermo insieme alle altre Sigle del settore hanno avuto martedì 30 giugno scorso con Il Presidente di Gesap Salvatore Burrafato e con il Direttore Natale Chieppa per ottimizzare il servizio degli NCC nell’area aeroportuale sia per l’utenza leisure che business.

Le sigle hanno rappresentato le esigenze del comparto chiedendo alla GESAP di intervenire su alcune scelte logistiche nell’area aeroportuale. Richieste supportate da tutte le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative quali Asi NCC, Nat, CNA Fita Auto Sicilia, ABT 2020, ANR e Anitrav avanzate anche per delega sulla base di una piattaforma di proposte condivise.

Tra le proposte avanzate: posizionamento di panchine e cestini rifiuti nelle aree in cui sostano attualmente le vetture NCC; creazione di una lista bianca al fine di dare l’opportunità alle vetture blu di sostare nelle corsie a tempo per massimo un’ora, previa registrazione delle targhe degli automezzi autorizzati; realizzazione di un nuovo parcheggio lato mare nel quale riservare alcuni stalli per le auto blu”.

