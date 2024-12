Southside Records presenta “Affiliato”: il nuovo singolo di La Flèche feat. Skugnizz, un incontro musicale tra Palermo e Napoli





Palermo, 19 dicembre 2024 – Southside Records annuncia con orgoglio l’uscita di “Affiliato”, il nuovo singolo del rapper siciliano La Flèche in collaborazione con il talento emergente napoletano Skugnizz. Disponibile su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte del 20/12/24.





Il brano rappresenta un ponte musicale tra due città iconiche del Sud Italia, raccontando storie di appartenenza, resistenza e forza nelle difficoltà.





Un inno alle radici e alla strada





“Affiliato” è molto più di una semplice canzone: è un racconto sincero delle esperienze di vita nei quartieri di Palermo e Napoli, due realtà accomunate da sfide simili e da un’identità culturale unica. Con testi crudi e diretti, La Flèche e Skugnizz si immergono nei temi dell’appartenenza, della lotta quotidiana e del senso di comunità.





Il singolo si apre con una dichiarazione potente:





“Sto con La Flèche / Sperone Cesano scassamm t cos”.





Un richiamo diretto ai quartieri popolari di Palermo, che mette subito in chiaro il tono della canzone: orgoglio per le proprie radici e per una cultura che non si piega. La connessione tra Palermo e Napoli viene ulteriormente rafforzata dai versi:





“Palermo Napoli sta girann o nord”,





simbolo di un’unione tra due città che, pur con le loro differenze, condividono un’identità e una visione comune.





Un messaggio di resistenza e autenticità





Il testo di “Affiliato” è un messaggio chiaro e incisivo. Frasi come “Facimm burdell” e “Nun fo scem cu nuje” trasmettono l’idea di una forza che viene dalla strada, dalla comunità e dal desiderio di riscatto. I riferimenti al dialetto e alle radici, come in “Viv ca a Milan ma nun perd mai l’accent”, sottolineano l’importanza dell’identità culturale, che rimane solida nonostante le esperienze lontane da casa.





Tra le righe si intravede anche un omaggio a chi, come Maradona, è simbolo di grandezza e di riscatto per chi parte dal basso: “Palleggio come Maradona”.





Un sound potente per una narrazione autentica





La forza narrativa di “Affiliato” è sostenuta da una produzione musicale altrettanto intensa. I produttori wherestheplug e Zerooo hanno creato un’atmosfera sonora dinamica e avvolgente, che amplifica l’impatto dei versi di La Flèche e Skugnizz. Il mix tra basi potenti e testi incisivi rende il brano una vera e propria esperienza da vivere.





Un incontro tra due città, una voce per il Sud





“Affiliato” non è solo un singolo, ma un manifesto di appartenenza e speranza. La Flèche e Skugnizz rappresentano due generazioni che, pur immerse nelle difficoltà della vita di quartiere, guardano al futuro con determinazione. Palermo e Napoli, attraverso le loro voci, trovano un terreno comune fatto di storie, musica e voglia di emergere.





Il singolo è disponibile dalla mezzanotte del 20/12/24 su tutte le principali piattaforme di streaming, mentre il videoclip ufficiale è visibile su YouTube.





Info e contatti:





Southside Records





Email: info@southsiderecords.com





Sito web: www.southsiderecords.com





Artisti:

• La Flèche: rapper siciliano con uno stile diretto e realistico, capace di raccontare le sfide della vita di strada.

• Skugnizz: rapper emergente di Napoli, noto per il suo flow energico e il lirismo autentico.





Produzione:

Wherestheplug & Zerooo

Mix e Master: Ivan Maletto

Copertina a cura di: TRT graphics

Edit & Video: Zehd





“Affiliato” è la testimonianza di un Sud che non si arrende, ma che combatte e canta con orgoglio le proprie radici.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.