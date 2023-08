“Siamo vicini agli agenti della Polizia di Stato aggrediti e feriti in via Maddem a Catania, augurando loro una pronta guarigione. Quanto accaduto evidenzia ancora una volta come non solo la nostra città abbia urgente bisogno di più rinforzi tra le fila delle forze dell’ordine, ma anche più mezzi di contrasto nei confronti di chi minaccia la sicurezza pubblica. Più personale nelle strade quindi, che però non può essere lasciato a dover prevenire ed eventualmente contrastare senza avere a disposizione gli strumenti adeguati per poter agire. Nei giorni scorsi, dal sindaco Enrico Trantino, abbiamo appreso la notizia che il Ministero dell’Interno ha già disposto nell’immediato il potenziamento delle pattuglie anticrimine da destinare al territorio catanese con quattro nuove unità, ma allo stesso tempo ci auguriamo che la ricognizione degli agenti supplementari da destinare per la città di Catania si concluda in tempi rapidi in modo tale da garantire un livello elevato delle azioni di controllo. Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, vogliamo ribadire ancora una volta il nostro ringraziamento per la quotidiana attività che svolgono nella nostra realtà, a tutela di tutti noi.” Lo dice per la Ugl catanese il segretario territoriale Giovanni Musumeci, esprimendo anche un ringraziamento al primo cittadino per l’attività svolta e al ministro Matteo Piantedosi per l’attenzione posta su Catania.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.