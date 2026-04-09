“Esprimiamo piena solidarietà ai lavoratori coinvolti e profonda preoccupazione per un episodio che conferma un quadro ormai insostenibile. Servono presidi fissi delle Forze dell’Ordine nei Pronto Soccorso e un rafforzamento concreto delle misure di sicurezza a tutela degli operatori”. Lo dichiara il segretario provinciale UGL Sicurezza Civile, Fabio Magliano.

L’episodio evidenzia, ancora una volta, le condizioni di estrema criticità in cui operano quotidianamente gli addetti alla vigilanza privata. Le Guardie Particolari Giurate svolgono attività di vigilanza, controllo degli accessi, tutela dei beni e supporto alla sicurezza degli ambienti.





“Non sono pubblici ufficiali e non hanno poteri coercitivi – continua Magliano – Eppure vengono sistematicamente chiamate a gestire situazioni oltre i limiti delle mansioni previste e assumendosi rischi che non dovrebbero ricadere su di loro”.

“Serve garantire condizioni di lavoro adeguate e prevenire ulteriori episodi che continuano a produrre conseguenze rilevanti sull’integrità psicofisica degli operatori”, afferma il segretario provinciale UGL Catania, Giovanni Musumeci.

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