Agira – Si svolgerà sabato prossimo ad Agira, organizzata dal Circolo Sportivo Agirino la “5° Sagra dei Maccheroni con il Coniglio” . L’ appuntamento enogastronomico è previsto presso la Villa Comunale dalle ore 20,30 con l’ apertura e il saluto delle autorità locali, in serata è prevista la degustazione dei maccheroni con il coniglio. La serata sarà allietata da musica tradizionale siciliana.

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