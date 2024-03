Nella giornata di Martedì 12 marzo 2024 presso la Camera dei Deputati, si è formalizzato un incontro tra i vertici del partito REA composto dalla Segreteria Nazionale Dottoressa Gabriella Caramanica e il Segretario Regionale della Sicilia Dott. Cosimo Giannetto con il Deputato Luca Giovanni Cannata, incaricato dal Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida ad interloquire per i temi trattati.

Durante l’incontro, il Dottore Giannetto ha sottoposto alcuni punti delicati e atti a sostenere gli Agricoltori e gli Allevatori Siciliani.

In tal senso, si è parlato di deroga all’utilizzo del fieno e cereali bio negli allevamenti, visto l’impossibilità di reperirli causa la siccità che ha colpito l’isola. A tal proposito, il Dottore Giannetto ha ribadito l’importanza della realizzazione dei desalinizzatori e dell’utilizzo delle acque reflue dei depuratori per l’irrigazione.

Inoltre, si è parlato di Grani antichi e di agrumi e della possibilità di incentivare anche con benefici economici gli Agricoltori che si impegnano in queste produzioni.

“Il sostegno all’agricoltura e la tutela del Made in Italy è una delle priorità di Rivoluzione Ecologista animalista. La Sicilia è una regione importante per la nostra produzione tipica e l’agricoltura è ancora oggi l’attività principale con un indotto occupazionale significativo. Non possiamo lasciare in secondo piano le esigenze territoriali e dobbiamo far presente delle necessità reali del settore a partire dal rifornimento idrico per l’irrigazione”, commenta in una nota Gabriella Caramanica.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.