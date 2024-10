“Negli scorsi giorni si è svolta BuyFood Toscana, l’evento di promozione e valorizzazione dell’agroalimentare toscano, nonché una grande opportunità di mercato per gli agricoltori della regione, facilitando l’incontro tra i buyer esteri e le aziende locali. Confeuro intende esprimere il proprio plauso per la riuscita di questo autorevole iniziativa, da alcuni anni sinonimo di coinvolgimento dell’intera filiera vinicola nostrana. Allo stesso tempo, la nostra Confederazione coglie l’occasione per sollecitare più in generale il governo nazionale – e tutte le altre istituzioni competenti – a operare con maggior impegno e dedizione in direzione del rilancio e dello sviluppo delle fiere agroalimentari in tutte le regioni, in particolare quelle del meridione: a nostro giudizio, infatti, il sistema fieristico, oggi in forte crisi, rappresenta un volano imprescindibile per l’internazionalizzazione dei nostri prodotti e soprattutto l’accesso al mercato delle pmi del settore primario, in particolare nel sud Italia, da sempre terra di grandi eccellenze enogastronomiche, agricole e turistiche. Confeuro, dunque, continuerà a sostenere esempi virtuosi come BuyFood Toscana, nella consapevolezza maturata che il futuro del settore primario dipenda anche dalla capacità di dare visibilità e forza alle realtà locali che, con il proprio lavoro, rendono grande l’agricoltura italiana. E questo sopratutto nel sud Italia”.



Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo.



PALERMO, SICILIA

