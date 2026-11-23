Produrre energia rinnovabile e continuare a coltivare la terra, preservandone la funzione agricola, la biodiversità e le caratteristiche del territorio.

È questa la prospettiva che orienta lo sviluppo dell’agrivoltaico, un settore in cui la ricerca scientifica assume un ruolo centrale, insieme all’integrazione di competenze agronomiche, tecnologiche e progettuali. Il rapporto tra agricoltura, energia e innovazione è stato al centro del convegno “Agrivoltaico: integrazione tra agricoltura, energia e ricerca”, promosso dal Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università degli Studi di Catania, in collaborazione con GreenGo, azienda leader nella transizione energetica italiana con sede a Bologna, specializzata nello sviluppo e nella produzione di energia da fonti rinnovabili. L’incontro, che si è svolto il 20 novembre nell’Aula Magna del Di3A, ha riunito ricercatori, imprese, professionisti, studenti, rappresentanti degli ordini professionali e delle istituzioni, con approfondimenti dedicati alla ricerca scientifica, alle applicazioni tecnologiche e alle prospettive del settore.





Per GreenGo, il rapporto con l’Università di Catania, avviato nel 2022 con la firma della convenzione per il finanziamento del primo progetto di ricerca e di 2 borse diricerca, testimonia una collaborazione scientifica consolidata tra competenze accademiche ed esperienza industriale. L’agrivoltaico rappresenta un ambito rilevante per GreenGo, che dispone di una pipeline superiore a 2 GW, composta per oltre il 50% da progetti agrivoltaici di cui 277 MW di iniziative interessanti 8 comuni della Sicilia. Sempre in Sicilia è già stato ultimato il primo agrivoltaico “Soparita” per 7,9 MW nel comune di Vizzini (CT).

Il percorso condiviso tra Di3A e GreenGo valorizza la collaborazione scientifica tra Università e impresa, mettendo al centro indipendenza energetica, nonché la continuità e la valorizzazione delle attività agricole attraverso l’uso delle nuove tecnologie, nel rispetto della vocazione territoriale attraverso soluzioni mirate e innovative, ma al tempo stesso misurabili nella loro efficacia e replicabili in altri contesti.





La prima sessione, introdotta e moderata dalla professoressa Daniela Romano, ordinaria di Orticoltura e Floricoltura al Di3A, ha evidenziato la necessità di valutare ogni impianto agrivoltaico in relazione alle caratteristiche del terreno, delle colture e del clima, attraverso strumenti capaci di misurare produttività agricola, produzione energetica, consumo idrico, effetti ambientali e inserimento paesaggistico. Un approccio fondato su dati sperimentali, indispensabile per verificare la compatibilità tra agricoltura ed energia. Gaetana Mazzeo e Antonio Biondi, docenti di Entomologia al Di3A, hanno affrontato gli effetti sugli insetti ausiliari, mentre Valentina Formica, dottoranda dell’Ateneo, ha presentato uno studio sulle piante officinali. Spazio anche all’innovazione con Cherubino Leonardi, ordinario di Orticoltura e Floricoltura, sul progetto INTEGRA dedicato alla serra agrivoltaica intelligente, e Antonio Terrasi, ordinario di Fisica sperimentale della materia, sui materiali agrivoltaici innovativi.





Dalla sperimentazione alla progettazione, la seconda sessione, moderata da Alberto Piva Business Development di GreenGo, ha affrontato le applicazioni sul campo. Alfonso Letizia, Head of Engineering di GreenGo e referente della collaborazione con il Di3A, ha esaminato la distribuzione della luce e le condizioni microclimatiche sotto i moduli fotovoltaici di un impianto pilota, parametri utili per valutare le interazioni con le coltivazioni.Patrizia Russo di AGPR Studio, consulente GreenGo, ha approfondito il rapporto tra infrastrutture energetiche e paesaggio, dalle soluzioni di mitigazione all’inserimento degli impianti nei contesti agricoli. Nel corso del convegno, il Di3A e GreenGo hanno annunciato inoltre un nuovo programma di ricerca scientifica dedicato agli aspetti agronomici ed entomologici di un progetto agrivoltaico installato in Sicilia. La sperimentazione valuterà gli effetti della presenza dei pannelli fotovoltaici sulla crescita delle colture e sulla biodiversità degli insetti utili. Il programma prevede inoltre la sperimentazione del metodo Tiny Forest, attraverso l’impiego di specie autoctone nelle fasce alberate di mitigazione dell’impianto.





Dalla ricerca al dialogo con il mondo produttivo e le istituzioni, la tavola rotonda conclusiva ha coinvolto imprese energetiche, esperti del settore agricolo, consulenti specializzati e amministrazioni locali. Sono intervenuti Gianfilippo Mignogna di GreenGo, Marco Anfuso di Regran, Fabrizio Rossi di Agriconsulting Gestioni Agricole, Barbara Paulangelo di REA – Reliable Energy Advisors e Stefano Finocchiaro di Hiperia. Al centro del dibattito, la sostenibilità economica degli investimenti, la bancabilità dei progetti, l’individuazione delle aree idonee e la necessità di procedure autorizzative più snelle e prevedibili. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo delle amministrazioni locali e al coinvolgimento delle comunità, anche attraverso le misure di compensazione territoriale e ambientale, affinché gli investimenti nelle rinnovabili possano generare ricadute positive per i territori, sostenere le attività agricole e contribuire alla riduzione delle emissioni di CO₂, nel rispetto del paesaggio.

Luogo: catania , via santa sofia , 100

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