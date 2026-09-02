“Comprendere un comportamento significa imparare ad osservarlo, analizzarlo e intervenire con strumenti e strategie adeguate”. Acquisire strumenti specifici per favorire la crescita e l’autonomia delle persone con autismo è l’obiettivo del Corso ABA ad Agrigento, le cui iscrizioni sono già aperte.

Ad ottobre, presso la sede di CAPP in Azione Sociale ad Agrigento, si terrà il corso di formazione teorico-pratico in ABA – Applied Behavior Analysis (Analisi del Comportamento Applicata), articolato in 40 ore di formazione in presenza.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 settembre 2026. Il corso sarà attivato con un minimo di 17 partecipanti e un massimo di 25 iscritti.





Il percorso è rivolto a logopedisti, fisioterapisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, psicologi, medici specializzati in neurologia, neuropsichiatria infantile, pediatria e psichiatria, pediatri e pediatri di libera scelta, operatori dei servizi sanitari di base, pedagogisti, assistenti sociali, docenti, ASACOM, familiari e caregiver.

Il corso è accreditato per il rilascio di 50 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) per le professioni sanitarie. Per gli assistenti sociali è stato richiesto l’accreditamento presso l’ordine professionale.





Durante il percorso verranno approfonditi le basi teoriche e i principali strumenti dell’approccio ABA, le tecniche per la prevenzione e la gestione dei comportamenti problematici, l’osservazione, l’analisi e l’intervento sui comportamenti e le strategie per favorire la collaborazione tra famiglia, scuola e professionisti coinvolti nel percorso del bambino.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il QR Code presente nella locandina oppure collegarsi al link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf23Wnp9it-gtxztPFp5vKx-RA9DRcofWy5iocEqkmyk8wFNQ/viewform





È inoltre possibile contattare la segreteria per informazioni sulle strutture ricettive e di ristorazione per i partecipanti fuori sede.

Telefono: 0922 556 141

Email: formazione@cappinazionesociale.it

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