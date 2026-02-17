Nuovo e significativo ingresso nell’Udc agrigentina. Antonio Damaso ufficializza la propria adesione al partito, rafforzando il progetto politico guidato dal Segretario regionale, l’on. Decio Terrana. Contestualmente, a Damaso è stato conferito dal Coordinatore Provinciale di Agrigento, Fabio La Felice, l’incarico di Responsabile Provinciale per i settori Comunicazione e Ambiente, un ruolo strategico nell’ottica del rilancio organizzativo e programmatico del partito sul territorio.

Un innesto che consolida la presenza dell’Unione di Centro nella provincia di Agrigento e che si inserisce in una fase di crescita e strutturazione dell’attività politica. La nomina rappresenta un segnale chiaro di fiducia nei confronti di Damaso, chiamato a coordinare due ambiti centrali per l’azione dell’Udc: la costruzione di una comunicazione efficace e moderna e l’attenzione alle politiche ambientali.





“Sono orgoglioso della nomina ricevuta e della fiducia che mi è stata accordata per cui ringrazio il Coordinatore Regionale, l’On. Decio Terrana, ed il Coordinatore Provinciale, Fabio La Felice– ha dichiarato Damaso – Ho scelto di aderire all’Udc perché credo in un progetto politico moderato, serio e radicato nei valori del popolarismo europeo. Lavoreremo con determinazione per il territorio, rafforzando il dialogo con i cittadini e ponendo particolare attenzione alle tematiche ambientali, oggi più che mai centrali per il futuro della nostra provincia”.





Soddisfazione è stata espressa dal Coordinatore Provinciale di Agrigento, Fabio La Felice, che ha sottolineato come l’ingresso e la nomina di Damaso rappresentino “un valore aggiunto per l’Udc in provincia di Agrigento”.

“Continuiamo a costruire una squadra competente e radicata – trasmette l’On. Terrana – capace di interpretare le esigenze delle comunità locali e di offrire una proposta politica credibile, attenta allo sviluppo e alla salvaguardia del territorio”.

Con questa adesione e con il nuovo incarico assegnato, l’Udc agrigentina punta a rafforzare la propria azione politica, investendo su organizzazione, comunicazione e sensibilità ambientale, in vista delle prossime sfide amministrative e politiche.

Luogo: AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

