Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico “L’Isola che c’è – Ferdinandea tra natura e leggende“, la due giorni di eventi dedicata alla riscoperta dell’isola “fantasma” che nel 1831 emerse e scomparve dopo appena sei mesi nel Canale di Sicilia. L’iniziativa, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 16 gennaio 2024 п.1, è stata finalizzata alla promozione e organizzazione delle iniziative collegate all’evento “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025” e ha offerto ai cittadini la possibilità di esplorare i fondali del banco vulcanico attraverso innovative immersioni virtuali gratuite.





Dopo la prima tappa dello scorso 12 dicembre a Sciacca, l’evento è approdato sabato 20 dicembre ad Agrigento, trasformando l’atrio dell’ex Collegio dei Padri Filippini in una finestra aperta sui fondali marini. Un flusso continuo di visitatori, durante l’intera giornata, ha potuto “immergersi” grazie all’esperienza sviluppata da Marevivo Sicilia ETS, grazie al lavoro di Riccardo Cingillo, responsabile della divisione sub dell’associazione, in collaborazione con il Dott. Mimmo Macaluso, Ispettore ai Beni Culturali della Regione Siciliana e componente del Comitato Tecnico Scientifico di Marevivo.





Il pomeriggio è stato arricchito da un seminario di approfondimento storico e scientifico. All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e il Dott. Mimmo Macaluso. Il dibattito ha ripercorso le incredibili vicende geopolitiche e naturali legate all’isola, che ancora oggi rappresenta un ecosistema unico e un simbolo di identità per la Sicilia, anche se inizia a risentire delle minacce costituite dalla pesca selvaggia e dai cambiamenti climatici.

“Vedere così tanta partecipazione conferma quanto la cultura del mare sia centrale per il nostro territorio,” commenta Fabio Galluzzo, Presidente di Marevivo Sicilia. “Ringraziamo il Comune di Agrigento per il patrocinio, il personale dell’ex Collegio dei Filippini, ma soprattutto le centinaia di persone che hanno voluto provare insieme a noi quest’esperienza unica”.

Luogo: Ex Collegio dei Filippini, Ex Collegio dei Filippini, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.