“Le dimissioni di Giacomo Minio sono la concreta realizzazione di un’organizzazione politica di centro-destra che bada solo ai giochi di potere. La presunta richiesta di dimissioni da parte del Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, apre ad un altro valzer di poltrone che avrà come protagonisti i supporter della maggioranza di governo. Un’umiliazione che colpisce Agrigento e tutta la Sicilia”. Lo ha detto il vice-presidente del gruppo parlamentare Pd all’Ars, Mario Giambona, riguardo le dimissioni del presidente della Fondazione Agrigento 2025, Giacomo Minio. “Sono sbalordito e preoccupato. La presentazione delle dimissioni di Minio in un momento topico per Agrigento Capitale della Cultura è emblematica rispetto alla carenza totale di programmazione denunciata negli ultimi giorni – conclude -. La speranza è che le cose possano migliorare, nonostante una situazione difficilissima”.

