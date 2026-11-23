CONCLUSA LA XXXII EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE EMPEDOCLE IN MEMORIA DI PAOLO BORSELLINO: PREMIATI IL CARDINALE AVELINE, LO STORICO MERLO, LO SCIENZIATO GAGLIO

Alla cerimonia presenti tutte le autorità cittadine

Nella solenne cornice del Museo Archeologico di Agrigento si è conclusa ieri sera (sabato 21 novembre) la XXXII edizione del “Premio Internazionale Empedocle per le scienze umane in memoria di Paolo Borsellino”. Presenti al completo le massime autorità cittadine, dal sindaco Michele Sodano all’arcivescovo Alessandro Damiano, dal prefetto Salvatore Caccamo al presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino.





È stata l’occasione per ascoltare tre interventi diversi, ma di grande rilievo. Il cardinale Jean-Marc Aveline, dopo aver espresso parole di gratitudine per la figura di Paolo Borsellino, definito “martire della coscienza”, ha ripercorso la sua storia personale dall’Algeria a Parigi e poi a Marsiglia, città che, nel suo ruolo di punto di approdo per molti migranti, ha più volte paragonato ad Agrigento manifestando il suo apprezzamento per la capacità di ospitalità e dialogo: “Nessuna religione si è costituita senza relazione con gli altri”, ha affermato, riallacciandosi al magistero sia di Papa Francesco che di Papa Leone XIV.





Affascinante la lectio magistralis dello storico Giovanni Grado Merlo, che ha passato al vaglio gli unici documenti oggi disponibili dai quali ripartire per ricostruire un profilo autentico di Francesco d’Assisi. Analizzando la dualità tra Frate Francesco e San Francesco, ha fatto piazza pulita di luoghi comuni, strumentalizzazioni e diffuse interpretazioni distorte dell’Assisiate, ora definito santo ambientalista o femminista, nazionalista o pacifista, verde, rosso, bianco o tricolore. Sostando su alcuni passaggi biografici, le relazioni con i pontefici e la sua comunità, offrendo la lettura dei rari testi originali scandagliati dagli storici. Infine, l’importante relazione del professore Salvatore Gaglio, pioniere in Italia dell’Intelligenza Artificiale, alla quale già parecchi anni fa l’Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento – fondata da Assuntina Gallo Afflitto, da lei a lungo presieduta, della quale è oggi presidente il vescovo salesiano Enrico dal Covolo e direttore l’ingegner Santino Lo Presti – aveva dedicato importanti saggi in lingua inglese. Gaglio è partito dalle origini attorno agli anni Trenta del secolo scorso per arrivare all’attualità, fermandosi sugli snodi di una storia che resta aperta, tra la spiegazione di temi come le reti neurali, gli algoritmi, l’evoluzione della cibernetica e della robotica.





Durante la cerimonia il saggista Marco Roncalli, socio dell’Accademia, ha presentato anche il documentario promosso dall’Accademia di Studi Mediterranei in collaborazione con l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi (pure promotore del Premio). Un lavoro dal titolo “Un Pantheon del Bene. Il Giardino dei Giusti nella Valle dei Templi”, prodotto da Officina della Comunicazione con la regia di Omar Pesenti. Un film nato da un progetto desiderato dalla compianta Assuntina Gallo Afflitto, al quale hanno collaborato, tra gli altri, Alessandro Andreini, Marco Roncalli, Elisa Roncalli, Santino Lo Presti; dove appare intervistato lo stesso direttore del Parco, Roberto Sciarratta; reso possibile grazie al contributo della Fondazione Giancarlo Pallavicini, della Fondazione Stefano Serapian e della Fondazione Gariwo.





Proprio il Giardino ha visto, venerdì scorso, la collocazione di quattro nuove stele tra il Tempio della Concordia e il Tempio di Giunone. Quattro figure entrate a diverso titolo nella storia. Francesca Morvillo, magistrata, martire della mafia che nel Giardino vede la propria stele accanto a quella del marito Giovanni Falcone (svelata dal fratello Alfredo insieme al magistrato Ignazio De Francisci); Rosa Parks, attivista afroamericana, leader del movimento per i diritti civili; Dietrich Bonhoeffer, teologo tedesco, partigiano nella resistenza a Hitler, giustiziato dai nazisti; Beatrice Rohner, svizzera, missionaria, protettrice di numerosi bambini armeni i cui genitori avevano perso la vita nel genocidio attuato dalle autorità ottomane.

Luogo: AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

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