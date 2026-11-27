Due proiezioni al Cinema Concordia per gli alunni delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Camilleri di Favara. Attraverso il film Tradimento e Potere, gli studenti hanno ripercorso la storia del sindaco Gaetano Guarino di Favara assassinato nel 1946, scoprendo anche volti e luoghi a loro familiari. Questa mattina il Cinema Concordia di Agrigento ha accolto i docenti e gli alunni delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo Camilleri, diretto dalla dirigente scolastica, la dott.ssa Rosetta Morreale. L’iniziativa ha coinvolto tutte le classi dei plessi Antonio Vaccaro – Antonio Mendola e Gaetano Guarino, protagoniste di una mattinata dedicata alla memoria storica attraverso il linguaggio del cinema.





Sul grande schermo è stato proiettato Tradimento e Potere, il film scritto e ideato da Stefano Vinciguerra che racconta la vita, l’impegno politico e l’assassinio di Gaetano Guarino, sindaco di Favara e ucciso il 16 maggio 1946. Una vicenda che appartiene alla storia del territorio e che, a distanza di ottant’anni, continua a offrire spunti di riflessione sui temi della legalità, della libertà, della giustizia e del coraggio civile. Gli studenti hanno seguito le proiezioni con attenzione, ascoltando la voce narrante del film e accompagnando alcuni passaggi con commenti e applausi spontanei. Anche i loro sussurri, scambiati durante le scene, hanno restituito un’immagine significativa della mattinata.





“Guarda, lo conosco questo attore, abita vicino casa mia”, diceva qualcuno. “C’è il papà del nostro amico”, osservava un altro. E ancora: “Guarda, quella è la via dove abita mia nonna”. Frasi semplici, pronunciate con sorpresa, che raccontavano la scoperta di riconoscere sul grande schermo persone, strade e luoghi della propria quotidianità. È proprio questo uno degli aspetti particolari di Tradimento e Potere. Il film è stato realizzato con la partecipazione di oltre 230 persone, molte delle quali provenienti da Favara e da altri centri della Sicilia. Per i ragazzi, quindi, non si è trattato soltanto di assistere a una ricostruzione storica, ma anche di ritrovare sullo schermo volti conosciuti, genitori di compagni di scuola e persone incontrate nella vita di tutti i giorni.





L’iniziativa assume anche un preciso valore educativo. Portare nelle sale cinematografiche gli studenti per raccontare una pagina della storia locale significa avvicinarli alla memoria del territorio con uno strumento diverso dai tradizionali libri di testo. Il cinema permette di dare un volto ai protagonisti, ricostruire i fatti e stimolare domande. La storia di Gaetano Guarino diventa così un’occasione per parlare ai più giovani di impegno per il bene comune, rispetto delle istituzioni e difesa dei propri ideali. Al termine delle proiezioni, tutti gli alunni presenti hanno salutato il film con un applauso collettivo. Un momento particolarmente significativo, che ha concluso una mattinata seguita con attenzione e partecipazione. La storia di un sindaco assassinato ottant’anni fa è arrivata così davanti a una nuova generazione. E questa mattina, al Cinema Concordia, tra le immagini del film e i commenti dei ragazzi, la memoria storica ha incontrato direttamente la loro vita quotidiana.

Luogo: cinema Concordia, via Crispi, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

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