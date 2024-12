“Dobbiamo fare i conti con una montagna: un debito con la clinica veterinaria per cure e farmaci che non possiamo permetterci di lasciarci alle spalle”. Il rifugio Hope di Agrigento, che accoglie 150 tra cani e gatti abbandonati, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe.

“Il Rifugio – spiega l’organizzatrice, Laura Samaritano – è totalmente autofinanziato, andiamo avanti solo con donazioni private, e ciò significa che non può andare avanti senza il vostro aiuto”.



Non onorare il debito “vorrebbe dire doverci fermare e noi non vogliamo assolutamente”, scrive.



L’obiettivo della raccolta fondi, raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/aiuto-debito-veterinario, è di novemila euro, pari a quanto accumulato nel solo mese di ottobre.



“La nostra speranza – continua Samaritano – è di riuscire a pagare almeno quel mese: per gli altri in qualche modo proveremo a provvedere anche in seguito”.



Sono stati raccolti intanto 7.800 euro, frutto di 260 donazioni.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.