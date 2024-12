Nel cuore del quartiere Danisinni a Palermo, un’area segnata da sfide sociali ed economiche, sta per sorgere un faro di speranza per i giovani: una palestra popolare di boxe. Grazie al sostegno di diverse fondazioni e alla collaborazione di figure di spicco del pugilato e della Thai boxe palermitana, questo progetto ambizioso si propone di offrire ai ragazzi del quartiere un’alternativa concreta alla strada, un luogo dove imparare i valori della disciplina, del rispetto e della resilienza. La palestra troverà spazio all’interno dei nuovi locali della Comunità di Danisinni ETS, nell’area adiacente alla Chiesa di Sant’Agnese, dove sta prendendo forma il “Villaggio Circolare”. Questo progetto più ampio prevede anche la creazione di officine artistiche e artigianali e di un’area aggregativa per i giovani.

Il sogno di giovani pugili diventa realtà

Per i ragazzi di Danisinni, che da un anno si allenano con l’istruttrice di pugilato Alessandra Giglio e l’ex atleta professionista Rachid Berradi, l’apertura della palestra, prevista per il 4 gennaio, rappresenta la realizzazione di un sogno a lungo atteso. A guidare l’iniziativa sono Tito Mazzola, ex atleta e punto di riferimento della boxe in Sicilia, e il maestro Nicola Caravello, figura di spicco della Thai boxe nell’isola, insieme a Maurizio Abbate, ex atleta e amico di Fra Mauro, motore trainante del progetto.

Una campagna di crowdfunding per attrezzare la palestra

Per garantire l’avvio della palestra e l’acquisto delle attrezzature necessarie, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi. L’obiettivo è quello di dotare la palestra di tutto il necessario per offrire ai giovani un ambiente adeguato e stimolante dove allenarsi e crescere. L’iniziativa ha già raccolto l’adesione di numerosi sostenitori, sia all’interno che all’esterno del mondo sportivo, a testimonianza dell’importanza sociale del progetto.

La Comunità di Sant’Agnese: un presidio di speranza a Danisinni

La Comunità Sant’Agnese a Danisinni rappresenta da sempre un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere. Oltre all’accompagnamento spirituale, la Comunità si impegna attivamente nel contrasto alla povertà educativa e nella promozione culturale. Da oltre dieci anni, i frati cappuccini guidano un processo di rigenerazione urbana che integra interventi sociali, culturali ed educativi volti a combattere emarginazione e povertà. Tra i progetti più significativi, la Fattoria Sociale di Danisinni, un luogo di incontro per giovani e famiglie, dove si svolgono attività agricole, educative e ricreative, e dove persone in misura alternativa alla detenzione trovano opportunità di riscatto. Accanto alla fattoria, la Comunità promuove il Centro educativo con la Biblioteca di quartiere e l’Atelier Artistico guidato dal pittore Igor Scalisi Palminteri, con l’obiettivo di portare educazione e bellezza in un contesto difficile.

La palestra: un nuovo tassello nel mosaico di opportunità per i giovani

Con la nuova palestra popolare, la Comunità di Sant’Agnese intende offrire ai giovani di Danisinni un ulteriore strumento per costruire il proprio futuro attraverso lo sport. La boxe e la Thai boxe, discipline che insegnano disciplina, rispetto e resilienza, saranno il veicolo per trasmettere valori fondamentali e offrire ai ragazzi un’opportunità di crescita personale e sociale.

L’appello dei protagonisti: “Aiutateci a costruire un futuro migliore per i ragazzi di Danisinni”

Tito Mazzola, Nicola Caravello e Maurizio Abbate, promotori dell’iniziativa, invitano tutti a contribuire alla realizzazione di questo sogno. Ogni donazione, piccola o grande, rappresenta un gesto concreto di sostegno per i giovani di Danisinni e un investimento nel loro futuro. Qui li link alla raccolta fondi.