La consigliera comunale di Agrigento Roberta Zicari è stata nominata coordinatore cittadino dell’Unione di Centro per la città di Agrigento.

Avvocato, Roberta Zicari siede nel Consiglio comunale della città dei Templi ed è attualmente presidente della VI Commissione consiliare permanente a Palazzo dei Giganti. Nel corso della sua attività istituzionale si è distinta per numerosi interventi sui temi della gestione dei servizi pubblici, delle infrastrutture e dello sviluppo della città, oltre che per iniziative politiche e programmatiche rivolte al futuro amministrativo di Agrigento.





“La nomina di Roberta Zicari rappresenta una scelta di grande valore politico e amministrativo – dichiara il coordinatore politico regionale dell’Udc, l’On. Decio Terrana – La sua esperienza istituzionale, l’impegno nel sociale unita alla passione per il territorio, consentirà di consolidare il radicamento dell’Unione di Centro ad Agrigento e di costruire un progetto politico credibile e partecipato in vista delle prossime sfide amministrative”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal coordinatore provinciale dell’Udc di Agrigento, Fabio La Felice, che sottolinea: “Roberta Zicari è una figura politica preparata e profondamente legata alla sua città. Con questa nomina intendiamo rafforzare il lavoro sul territorio, coinvolgendo amministratori, professionisti e società civile per costruire una proposta politica seria e concreta per Agrigento”.





Nel ringraziare i vertici regionali e provinciali del partito per la fiducia accordata, Roberta Zicari ha dichiarato: “Accolgo con grande senso di responsabilità questo incarico. Lavoreremo per rafforzare la presenza dell’Udc ad Agrigento, costruendo un percorso politico inclusivo, aperto al contributo di giovani, professionisti e associazioni, con l’obiettivo di mettere al centro i bisogni della città e il suo futuro”.

Luogo: AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

