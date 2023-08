“Abbiamo presentato due interrogazioni Comunali: una per sapere, l’altra per prevenire” lo scrivono i Consiglieri Comunali dei gruppi Dc e Liberi e Solidali, che proseguono.

“In merito al concerto di Elettra Lamborghini, vorremmo sapere chi è l’ organizzatore dell’ evento ovvero chi ha presentato la richiesta di pubblico spettacolo e autorizzazione ad occupazione suolo pubblico, se lo ha fatto almeno 15 GG prima dell’ evento, quanto è costato al Comune, anche in termini di servizi, e sul servizio gratuito di navette Tua, che riteniamo efficace, quanto sia costato al Comune e con quale capitolo di bilancio sia stato pagato.

Per prevenire,invece, chiediamo fin da adesso di sapere la programmazione per Natale e Capodanno e la relativa previsione di spesa. Come sempre il nostro operato in Consiglio Comunale è trasparente, pragmatico e volto a fare il bene della città”

Consiglieri Zicari, Spataro, Hamel, Biongiovi

