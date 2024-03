Agrigento – L’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ ARS, ha presentato un’ interrogazione al Presidente della Regione Schifani e all’ Assessore per i beni culturali e l’ identità siciliana Scarpinato con la quale richiede di destinazione quota parte degli introiti dei biglietti d’ingresso al Parco Archeologico della Valle dei Templi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle pubbliche vie che danno accesso al Parco.

Nell’ interrogazione l’ On. Marchetta evidenzia come l’afflusso di visitatori del Parco Archeologico Valle dei Templi è in costante ascesa una tendenza destinata a crescere, anche in ragione della capacità attrattiva della musealizzazione del Telamone e dei prossimi eventi che vedranno impegnata la città di Agrigento quale Capitale italiana della Cultura 2025. “Il significativo aumento di visitatori – ha scritto l’ On. Marchetta con crescite superiori al 20% rispetto a quelle già considerevoli registrate nell’anno precedente determinerà maggiori introiti nelle casse dell’Ente Parco Valle dei Templi, diventa necessario – continua l’ On Marchetta – procedere alla eliminazione del fenomeno delle cosiddette soste selvagge in prossimità degli accessi al detto Parco Archeologico e procedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle pubbliche vie che danno accesso al Parco e di quelle che si trovano in prossimità degli alberghi e delle strutture ricettive che ospitano i visitatori”. Nella nota inviata al Presidente e all’ Assessore Regionale al ramo si chiede anche di valutare la destinazione delle somme dei biglietti per la realizzazione o ampliamento di parcheggi nelle aree antistanti l’ importante sito archeologico.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.