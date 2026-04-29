L’Unione di Centro ha presentato ad Agrigento la propria lista elettorale, composta da numerosi giovani e professionisti che da anni rappresentano un punto di riferimento per la città. Una squadra che unisce entusiasmo, competenze e una forte volontà di partecipare attivamente a un progetto politico fondato su valori condivisi da tutti i candidati. Un’iniziativa che segna un rinnovato impegno sul territorio, con l’obiettivo di costruire una proposta credibile e inclusiva per il futuro di Agrigento. L’UDC sostiene, insieme agli alleati Forza Italia, Fratelli d’Italia e MPA–Grande Sicilia, la candidatura a sindaco dell’avvocato Dino Alonge.





Una coalizione compatta che punta su esperienza, rinnovamento e spirito di collaborazione per affrontare le sfide della città e rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini.

Nella foto una delegazione dei candidati dell’Udc assieme all’On. Decio Terrana alla presentazione della lista elettorale ad Agrigento.

Luogo: AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

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