Ogni fine settimana, fino 31 dicembre nel centro storico del borgo madonita stand con degustazioni di prodotti tipici, esposizioni artigianali, musica ed animazione per bambini

Tornano a Geraci Siculo i mercatini di Natale nell’ambito dell’evento “Agrinantale 2024” realizzato dall’Associazione Socio-Culturale “I Niputi du Nannu”. Nel centro storico del borgo madonita, durante tutti i prossimi fine settimana ci sarà la possibilità di vivere l’atmosfera natalizia con gli stand dedicati all’artigianato locali, ai prodotti tipici con gli immancabili salumi, formaggi e dolci locali ma anche stand con decorazioni natalizie, musica ed intrattenimento per bambini che potranno anche visitare la “casa di Babbo Natale”. In particolare le date dell’evento sono le seguenti: 7 e 8 dicembre, in concomitanza con l’evento “Aspettando la Transumanza”, 14 e 15 dicembre, 21 e 22 dicembre e dal 26 al 31 dicembre. Questa iniziativa è finanziata dall’Assessorato regionale dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – dipartimento regionale dell’agricoltura ed in collaborazione con il Comune di Geraci Siculo.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.