Catania – Lo storico avvocato e politico siciliano, Enzo Trantino, è morto. Una notizia molto triste. Il politologo Agrippino Castania dopo aver appreso la notizia ha espresso parole di cordoglio.





“Per la Sicilia è – afferma Agrippino Castania – un giorno molto triste, perché è scomparso un uomo di grande caratura sia per la nostra Regione che per tutta l’Italia in generale. Un legale e politico sopraffino. Mi stringo attorno alla sua famiglia”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

