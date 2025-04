Agrotrack 2.0 ha raggiunto il Vinitaly, il più importante evento fieristico italiano dedicato al vino e all’agroalimentare, portando in primo piano il suo contributo all’innovazione nel settore agricolo. Durante l’evento, Cronache di Gusto ha intervistato Gianni Polizzi, Innovation Broker del progetto, e Francesco Cassisi dell’azienda Sikanima, partner del progetto.

La presenza a Vinitaly ha avuto come obiettivo principale la divulgazione dei risultati intermedi del progetto Agrotrack 2.0, in particolare in merito all’innovazione tecnologica applicata all’agricoltura, ai sistemi di tracciamento delle produzioni e al monitoraggio dei parametri di qualità. Un momento di confronto e condivisione con operatori del settore, stakeholder e media di riferimento.

Nel post dedicato all’iniziativa, Cronache di Gusto ha sottolineato come Agrotrack 2.0, progetto finanziato dalla Sottomisura 16.1 del PSR Sicilia, sia volto alla valorizzazione delle produzioni orticole del Sud Est Siciliano attraverso attività di trasferimento tecnologico che introducono metodi innovativi nella gestione dei processi agricoli. Il progetto si fonda su due direttrici strategiche: il monitoraggio dei parametri per garantire la massima qualità delle produzioni e l’implementazione di un sistema avanzato di tracciabilità.

“La presenza a Vinitaly e l’attenzione di una testata autorevole come Cronache di Gusto rappresentano per Agrotrack 2.0 un’occasione preziosa per raccontare al grande pubblico e agli operatori del settore i risultati ottenuti e le prospettive future” – ha commentato Gianni Polizzi, Innovation Broker di Agrotrack 2.0.

Agrotrack 2.0 nasce per valorizzare le produzioni orticole del Sud Est Siciliano, promuovendo attività di trasferimento tecnologico che introducono metodi innovativi nella gestione dei processi agricoli. Il progetto si concentra su due aspetti chiave: il monitoraggio dei parametri per garantire la massima qualità delle produzioni e l’implementazione di un sistema di tracciabilità avanzato.

Guidato da Promo.Ter S.r.l., soggetto capofila, il Gruppo Operativo Orticolo Sud Est, vede coinvolti diversi partner come il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia e le aziende del settore: Agrobiotech, Amato Luciano, Cassisi Francesco, Autore Giombattista, Az. Agricola F.lli Parlagreco s.s., Bio Gold srl, Cartia Plant soc. agr. Sempl., Cherry med coop. agr., Gianchino S.a.S, Hybla conserve S.r.l., Scalia Emanuela Luca, Sicilyegin s.a.s, Promo.ter.Agri Soc. Agr. srl.





Luogo: Ragusa, Via del Carrubbo, snc, VITTORIA, RAGUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.