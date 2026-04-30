Presentazione del libro Visa Cogitata Scripta. Composizioni e traduzioni 1999-2024. Parterre. Studi e testi di drammaturgia e drammatica, di Nicola De Domenico (Collana diretta da Anna Sica, n. 3, Mimesis, Milano 2025)

Giovedì 7 maggio 2026 alle ore 16.30 in Palermo.

A causa del protrarsi dei lavori di manutenzione nel padiglione che ospita l’Istituto Gramsci, la presentazione si terrà presso la sala “Spazio Mediterraneo” dell’associazione Legambiente Sicilia (Cantieri culturali alla Zisa), situata a pochi metri dall’Istituto.





Ne discuteranno con l’autore:

Salvatore Nicosia, Professore emerito di Lingua e letteratura greca dell’Università di Palermo-Presidente del Gramsci siciliano

Salvatore Tedesco, Professore ordinario di Estetica dell’Università di Palermo

Roberto Fineschi, Filosofo, Professore della Siena, School for Liberal Arts

Introduce e coordina:

Aldo Gerbino, Morfologo e poeta, Presidente dell’Accademia delle Scienze Mediche di Palermo

Letture: Nicolò La Rosa, Lorenzo Randazzo, Anna Sica.

Luogo: “Spazio Mediterraneo” Legambiente Sicilia , Cantieri culturali alla Zisa – via Paolo Gili 4, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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